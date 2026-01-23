Neue Freiheiten bei den Standard-Apps

So ist es jetzt möglich, auch die Standard-Apps für Nachrichten, Anrufe, die Anruffilterung, Passwörter, Tastaturen und mehr festzulegen, sodass diese global auf Systemebene ihre Wirkung entfalten können. Teilweise gab es diese Möglichkeiten zwar schon früher, doch sie waren an den verschiedensten Orten in den Einstellungen untergebracht.

Diese neue Regelung geht sogar so weit, dass sich die Standard-Telefon-App zwar nicht durch eine andere Telefon-App austauschen lässt, aber es ist möglich, eine alternative Anrufform zu wählen, wie etwa via Apples Face Time oder Anrufe mit WhatsApp. Wenn also zum Beispiel in der Kontakte-App auf die Schaltfläche zum Anrufen oder zum Senden einer Nachricht angetippt wird, startet iOS ­direkt WhatsApp anstelle der Telefon-App – jenachdem, welche Anwendung sich zu einer solchen Aufgabe berufen fühlt.

Die Einrichtung der Standard-Apps wird in den Einstellungen des iPhones vorgenommen, und zwar ganz unten im Bereich Apps. Mit einem Tippen auf Standard-Apps öffnet sich eine ganze Liste an Kategorien, bei denen die neuen Zuständigkeiten gesetzt werden können. So wird zum Beispiel 1Password zum alleinigen Herrscher über die Kennwörter.