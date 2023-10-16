16. Okt 2023
Lesedauer 2 Min.
Mini-Tipp
Neues Teams: Neue Posts in Kanal oben sehen – so gehts
Das neue Teams ist da. Jetzt können Sie unter anderem die Reihenfolge der Kanal-Post ändern.
Vor einer Woche hat Microsoft das neue Teams angekündigt (PCtipp berichtete). Jetzt ist es hierzulande verfügbar. Standardmässig sind in Teams bisher die neusten Nachrichten in einem Teams-Kanal unten zu finden. Wer den neusten Beitrag/Post lieber oben angezeigt bekommen will, kann dies nun manuell ändern.
- Wählen Sie den Kanal aus und tippen dort auf das Drei-Punkte-Symbol (gleich beim Kamera-Icon).
- Anschliessend sehen Sie See new posts at top.
- Mehr zum neuen Microsoft Teams finden Sie in diesem Artikel.
- Sie können dies durch die Wiederholung der Schritte wieder rückgängig machen (See new posts at bottom)
Bei der Autorin wurde automatisch darauf hingewiesen, dass ein Update verfügbar ist. Nach dem Aktualisieren sehen Sie oben links einen violetten (aktiven) Kippschalter bei Das neue Teams.
Hinweis: Dies wurde mit einem Windows-11-Pro-Gerät und der Neues-Teams-Desktop-Version 23257.2620.2442.7817 durchgeführt.
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