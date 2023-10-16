Neues Teams: Neue Posts in Kanal oben sehen – so gehts

Bei der Autorin wurde automatisch darauf hingewiesen, dass ein Update verfügbar ist. Nach dem Aktualisieren sehen Sie oben links einen violetten (aktiven) Kippschalter bei Das neue Teams.

Hinweis: Dies wurde mit einem Windows-11-Pro-Gerät und der Neues-Teams-Desktop-Version 23257.2620.2442.7817 durchgeführt.