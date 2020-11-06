Notebook beim Zuklappen nicht ausschalten

Im linken Teil des Fensters entdecken Sie einen Punkt Auswählen, was beim Zuklappen des Computers geschehen soll. Klicken Sie drauf. Sie finden hier eine Zeile Beim Zuklappen. In dieser Zeile klappen Sie in der Spalte Netzbetrieb – wir gehen davon aus, dass es auch bei Ihnen nur diesen betrifft – den Balken auf und ändern die Einstellung zu Nichts unternehmen.