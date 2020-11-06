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Gaby Salvisberg
6. Nov 2020
Lesedauer 2 Min.

Tipp fürs Home Office

Notebook beim Zuklappen nicht ausschalten

Sie haben eine Tastatur und einen externen Monitor an Ihrem Laptop angeschlossen. Wie stellen Sie es an, dass das Gerät beim Zuklappen nicht einschläft oder ausschaltet?
Screenshot Energieoptionen

Öffnen Sie in der Systemsteuerung die Energieoptionen

© Quelle: PCtipp.ch

Lösung: Wir zeigen es für Windows 10. In älteren Windows-Versionen ging es aber ähnlich. Klicken Sie auf Start, tippen Sie Systemsteuerung ein und öffnen Sie die Systemsteuerung. Darin gehts zu System und Sicherheit, gefolgt von Energieoptionen.

Öffnen Sie in der Systemsteuerung die Energieoptionen

 © Quelle: PCtipp.ch

Im linken Teil des Fensters entdecken Sie einen Punkt Auswählen, was beim Zuklappen des Computers geschehen soll. Klicken Sie drauf. Sie finden hier eine Zeile Beim Zuklappen. In dieser Zeile klappen Sie in der Spalte Netzbetrieb – wir gehen davon aus, dass es auch bei Ihnen nur diesen betrifft – den Balken auf und ändern die Einstellung zu Nichts unternehmen.

Legen Sie fest, was beim Zuklappen des Notebooks passieren soll

 © Quelle: PCtipp.ch

Vergessen Sie nicht, jetzt noch auf Änderungen speichern zu klicken. Jetzt sollte sich der Rechner beim Zuklappen weder herunterfahren noch schlafen legen. (PCtipp-Forum)

(Ursprung Dez. 2009, Update auf aktuelle Windows-Version November 2020)

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