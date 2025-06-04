Notebooks: Das Begrenzen der Akkuladung schont den Akku

Einstecken, voll laden, ausstöpseln, darauf arbeiten, bis der Laptop nach Saft schreit, und alles von vorne: Das entspricht ungefähr dem, wofür Notebook-Akkus normalerweise ausgelegt sind.

Viele Notebooks dienen heute aber als Desktop-Arbeitsgeräte, weshalb sie dauernd am Ladekabel hängen. Der Gesamtlebensdauer des Stromspeichers ist dies nicht zuträglich. Besonders bei neueren Notebooks vieler Hersteller findet sich deshalb eine Funktion namens Smart Charging, zu Deutsch: intelligentes Laden. Sie tut nichts anderes, als die maximale Akkuladung des Geräts auf 60 oder 80 Prozent zu begrenzen. Das ist der Bereich, in dem sich ein Notebook-Akku am wohlsten fühlt.

Leider ist diese aber keine Windows-eigene Einstellung, sondern muss entweder übers BIOS/UEFI oder in einem vom Hersteller vorinstallierten Verwaltungswerkzeug aktiviert werden.

Wir können es nicht für jedes Gerät zeigen, darum hier als Beispiel anhand eines Asus-ROG-Notebooks und eines Lenovo ThinkPads. Suchen Sie bei Ihrem Notebook einfach nach einer App mit dem Namen des Notebook-Herstellers und darin nach Energie- oder Batterieeinstellungen.

Beispiel Asus: Suchen Sie im Startmenü nach der App namens MyASUS. Klicken Sie auf Anpassungen, allenfalls gefolgt von Energie & Leistung. Schalten Sie hier die Option bei Battery Health Charging auf Maximale Lebensdauer.