Notepad++: Makro aufzeichnen und an Kollegen weitergeben

Der Windows-eigene Notepad-Editor ist nicht zu vielem zu gebrauchen. Kein Wunder, dass alle, die öfter gerne zu einem richtigen Texteditor greifen, sich nach Alternativen umgeschaut haben. Eine der beliebtesten ist der quelloffene Texteditor Notepad++, der auch eine Option zum Aufzeichnen von Makros hat.

Das Arbeiten mit Makros beschleunigt das Abwickeln wiederkehrender Aufgaben massiv. Vielleicht haben Sie immer wieder die gleichen Suchen/Ersetzen-Vorgänge zu erledigen; und zwar mehrere hintereinander. Zeichnen Sie das einmal als Makro auf, dann können Sie das später mit zwei Klicks abrufen.

Das geht eigentlich genau gleich wie beim Makro-Rekorder von Word: Zeichnen Sie via Makro/Aufzeichnung starten Ihr Makro auf. Vollziehen Sie nun an einem Beispieltext genau die Schritte, die sich Notepad++ merken soll. Versuchen Sie hierbei möglichst mit Tastenkombinationen zu arbeiten. Statt mittels Pfeil-Tasten oder durch mäusisches Umsetzen des Cursors zum Anfang oder Ende einer Zeile oder des Dokuments zu springen, greifen Sie zu Tastenkürzeln wie Home (hüpfe zum Zeilenanfang), End (hüpfe zum Zeilenende), Ctrl+Home (springe ganz an den Dokumentanfang), Ctrl+End (springe ganz ans Dokumentende). Sobald Sie diese Schritte vollzogen haben, klicken Sie aufs Icon für Aufzeichnung stoppen. Anschliessend benutzen Sie jenes für Aufgezeichnetes Makro speichern, ganz rechts. Geben Sie dem Makro einen Namen und klicken Sie auf OK.

Ab sofort finden Sie Ihr aufgezeichnetes Makro als Befehl im Menü Makro.