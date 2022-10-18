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Gaby Salvisberg
18. Okt 2022
Lesedauer 3 Min.

Schnell notiert

Einen «Notiz an mich»-Kanal in Discord erstellen

Discord ist eine Art Messenger, primär für Gamer, aber auch für andere, die sich untereinander und mit Interessierten vernetzen wollen. Ihm fehlt aber «Raum für Notizen». Aber das ändern Sie ganz einfach.
© (Quelle: PCtipp.ch)

Wer gerne Computer- oder Konsolen-Games spielt, dürfte sich eher früher als später auch einen (kostenlos erhältlichen) Discord-Account zulegen. Über diese Plattform tauschen sich beispielsweise die Fans eines Games untereinander aus. Via Discord treffen sich auch die Mitglieder von MMO-Rollenspiel-Gilden, die Neulingen helfen oder Gilden-Veranstaltungen organisieren. Kurz: Das Verfolgen der Discord-Diskussionen ist für viele schlicht Bestandteil des Gaming-Erlebnisses.

Nebst schriftlichen Themenkanälen und Sprachkanälen sind auch Freundeslisten mit direkter Chat- bzw. Messaging-Möglichkeit enthalten.

Und wie auch in anderen Messengern ist ein persönlicher «Notiz an mich»-Kanal eine sinnvolle Ergänzung. Wir haben diese Funktion bereits für die folgenden Messenger beschrieben:

Der «Notiz an mich»-Kanal in Discord

Ein solcher Selbstgespräch-Kanal ist zwar in Discord standardmässig nicht vorhanden, lässt sich aber bequem einrichten.

Loggen Sie sich mit Ihrem Discord-Konto bei discord.com ein. Klicken Sie links aufs oberste Symbol, das ein wenig wie ein Game-Controller aussieht. Dort finden Sie Ihre Direktnachrichten. Klicken Sie nun oben rechts aufs Sprechblasen-Symbol mit dem Pluszeichen; es steht für Neuer Gruppenchat.

Ignorieren Sie das Feld «Gib den Benutzernamen eines Freundes ein». Stattdessen klicken Sie direkt auf Gruppenchat erstellen.

Wichtig! Auch wenn Sie in dieser Gruppe ausschliesslich sich selbst haben, muss sich in Ihrer Discord-Freundesliste mindestens ein weiterer Account befinden (auch wenn Sie diesen dann nicht zur Gruppe hinzufügen), sonst erscheint die Schaltfläche Gruppenchat erstellen nicht.

Klicken Sie auf «Gruppenchat erstellen», ohne andere Personen hinzuzufügen

 © Quelle: PCtipp.ch

Jetzt ist die Gruppe erstellt, die momentan noch «Unbenannt» heisst.

© Quelle: PCtipp.ch

Klicken Sie oben den Gruppennamen Unbenannt doppelt an und überschreiben Sie ihn mit einer aussagekräftigeren Bezeichnung, zum Beispiel schlicht mit Notiz an mich. Schon haben Sie einen eigenen Kanal, in dem Sie z. B. Ihre Links und Notizen festhalten können.

Schon ist der Kanal für Selbstgespräche bereit

 © Quelle: PCtipp.ch

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