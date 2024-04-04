Nützliche Statusleisten-Funktionen in Word

Vertikale Seitenposition: Gibt in Zentimetern an, wie weit entfernt sich Ihr Cursor derzeit vom oberen Blattrand befindet. Auch dieser Klick führt zum Gehe-zu-Fenster.

Einschätzung: Während der Gestaltung eines Dokuments eine sinnvolle Information.

Zeilennummer: Teilt Ihnen mit, in der wievielten Zeile Ihr Cursor steht. Der Klick darauf führt – Sie raten richtig – zum Gehe-zu-Fenster.

Einschätzung: Die Zeilennummer kann unter Umständen informativ sein.

Spalte: Die Spaltennummer meint nicht die Spalten in mehrspaltigen Texten, sondern die Position gemessen in Anzahl Zeichen von links.

Einschätzung: Da dies erheblich von der Schriftart und -grösse abhängt und zum Beispiel «Spalte 30» besonders bei Proportionalschriften von Zeile zu Zeile mal eher nach links oder nach rechts wandert, ist diese Information meist nicht besonders nützlich.

Wortanzahl und Anzahl Zeichen (mit Leerzeichen): Diese beiden Felder zeigen, wie viele Wörter oder Zeichen sich im Dokument befinden.

Einschätzung: Das kennen wir im Journalismus gut. Bei Aufträgen ist oft von einer gewünschten Anzahl Zeichen oder Wörter die Rede. Wenn Sie ebenfalls häufig Texte in bestimmter Länge abliefern müssen, lassen Sie die beiden eingeschaltet. Der Klick darauf öffnet ein keines Dokumentstatistikfenster. Zusatztipp: Markieren Sie ein Textschnipsel in Ihrem Dokument, zeigt es die Anzahl Zeichen innerhalb der Markierung an. Das verwende ich oft.

Rechtschreib- und Grammatikprüfung: Ein kleines Buchsymbol mit animiertem Häkchen zeigt, ob die Rechtschreibprüfung aktiv ist. Der Klick darauf öffnet im rechten Fensterteil den Word-Editor, der ein paar Details zur Dokumentprüfung zeigt.

Einschätzung: Das Icon nimmt nicht viel Platz weg und kürzt den Weg zur Dokumentprüfung ab. Zumindest bei mir darfs bleiben.

Sprache: Hier steht, in welcher Sprache das Dokument verfasst ist, zum Beispiel Deutsch (Schweiz). Der Klick öffnet ein Fenster, in dem Sie die Korrektursprache schnell umschalten können.

Einschätzung: Für die Information über die Sprache und das schnelle Umschalten derselbigen ist das Element nützlich. Schade ist es jedoch, dass die Anzeige so viel Platz wegnimmt. Etwa «Englisch (Vereinigtes Königreich)» füllt je nach Fensterbreite schon mal einen Fünftel des Balkens. Da wäre etwas wie «En UK» schlanker.

Etikett: Ich habe zu meinem Leidwesen nicht herausgefunden, wozu dies dient. Bei einem selbst erstellten Etikettenbogen fand sich jedenfalls trotz aktivierter Funktion in der Statusleiste keinerlei Etiketten-Info. Mit Etikettendruck hat es somit wohl nichts zu tun. Auch die Suche in Englisch ("Word" "status bar" "label") förderte wenig Erhellendes zutage. Es könnte eine irreführende Übersetzung von «Label» sein. Möglicherweise hängt die Info mit Vertraulichkeits-Kennzeichnungen zusammen. Da dies in der Testumgebung nicht aktiviert ist, konnte ich es nicht ausprobieren.

Einschätzung: Solange dieses Feld nichts anzuzeigen hat, wird es in der Statusleiste auch keinen Platz verbraten. Und sollte eines Tages dort eine Etiketten- oder Kennzeichnungs-Info erscheinen, wird man wissen, wozu das Feld dient.

Änderungen nachverfolgen: Im Überprüfen-Reiter finden sich Funktionen zum Nachverfolgen von Dokumentänderungen. Wenn mehrere Personen an einem Dokument arbeiten, dient dies dazu, die Änderungen Ihrer Kollegen nachzuvollziehen. Das Feld in der Statusleiste zeigt an, ob Änderungen nachverfolgen aktiv ist.

Einschätzung: Für die Zusammenarbeit mit anderen Personen ist dies eine nützliche Funktion.

Textvorhersagen: Unter Datei/Optionen/Erweitert gibts eine Einstellung Textvorhersagen während der Eingabe anzeigen. Ist sie aktiv, steht in der Statusleiste der Text «Textvorhersagen: ein». Damit sollte Word Ihre zu tippen beabsichtigten Wörter erkennen und in Grau vorschlagen. Wollen Sie den Vorschlag übernehmen, drücken Sie Tab. Wollen Sie ihn nicht übernehmen, schreiben Sie einfach weiter. Das Feld öffnet per Klick darauf direkt die erwähnte Einstellung.

Einschätzung: Bei mir hat die Voraussage erstens nur nach einer Weile, zweitens nur ganz sporadisch und drittens nur in englischen Texten überhaupt funktioniert. Die Einstellung selbst darf bei mir auf «Ein» bleiben, aber das Statusleistenfeld darf weg.