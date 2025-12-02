Anzeige
Anzeige
Anzeige
gaby-salvisberg.jpg
Gaby Salvisberg
2. Dez 2025
Lesedauer 3 Min.

Bildrecherche

Nützliches Add-on gegen Fake-Bilder

Derzeit werden wieder viele Falschnachrichten verbreitet. Ein Add-on für Firefox, Chrome und Safari hilft, den Missbrauch alter Bilder aufzudecken.

Per Rechtsklick auf ein Bild lässt sich dank «Search by Image» nach anderen Websites suchen, die das Bild enthalten. Beim fürs Beispiel gewählten Spotify-Bild handelt es sich allerdings nur um ein Symbolbild, das man logischerweise auch in zahlreichen älteren Artikeln finden wird.

© (Quelle: PCtipp.ch)

Update: Funktioniert immer noch. Nützlich ist auch der Input zu Edge im Kommentar zum Artikel.

------

Eine der Begleiterscheinungen von Kriegen und Wahlkämpfen gleichermassen ist eine starke Zunahme von Falschnachrichten. Um die öffentliche Meinung in eine bestimmte Richtung zu beeinflussen, greifen Urheber solcher Fake-News häufig zu Bildmaterial, das entweder zeitlich oder geografisch aus dem Kontext gerissen wurde. Sprich: Manchmal stammt ein Foto von einem ganz anderen Ort oder Datum, als im Text behauptet wird.

Ausserdem gibts vielleicht auch Fälle, in denen Ihnen ein online entdecktes Bild einfach gut gefällt – und Sie möchten herausfinden, von wem das Original stammt, damit Sie eine korrekte Quellangabe verwenden oder den Urheber um Nutzungserlaubnis bitten können.

Fotosuche über mehrere Suchmaschinen hinweg

Wenn es um Fotos geht, kann das Browser-Add-on Search by Image helfen. Die Erweiterung steht kostenlos für Firefox, Chrome und Safari zur Verfügung. Ich zeige die Installation und ersten Schritte für Firefox.

Besuchen Sie im Browser die zum Browser passende Add-on-Webseite. Im Firefox gehts nun zu Zu Firefox hinzufügen. Bestätigen Sie bei der Rückfrage mit Hinzufügen und klicken Sie auf OK. Öffnen Sie übers -Menü oben rechts die Add-ons und Themes und gehen Sie zu den Erweiterungen. Hinter Search by Image verwenden Sie das «...»-Menü und öffnen die Einstellungen. In der linken Spalte können Sie die Suchmaschinen und Portale anhaken, auf denen das Add-on suchen soll.

Die Einstellungen des Add-ons

 © Quelle: PCtipp.ch

Klicken Sie nun mit rechts auf ein zu prüfendes Bild, das Sie auf einer Webseite sehen. Wählen Sie im Kontextmenü Search by Image. Falls Sie All Search Engines wählen, sucht die Erweiterung auf jeder der via Einstellungen angegebenen Quellen nach dem entsprechenden Bild und zeigt allfällige Suchresultate in neuen Tabs an. Möchten Sie nur zum Beispiel eine Google-Bildersuche machen, wählen Sie nur Google aus.

Natürlich ist nicht jedes Artikel-Bild, das vom letzten oder vorletzten Jahr stammt, gleich als «Fake-News» zu werten. Manchmal werden Bilder von Städten, Personen oder Gegenständen auch bloss als Illustrationen verwendet, im Sinne von Symbolbildern. Wenn es im Text aber darum geht, das Bild zeige einen ganz bestimmten aktuellen Vorfall, dann lohnt sich eine Bildrecherche allemal.

Auch wenn Sie das exakt gleiche Bild nicht anderswo finden, kann es etwa mittels Photoshop gefälscht, mit einem KI-Tool erzeugt oder gar aus einem Computerspiel gescreenshottet sein.

Kommentare

Browser Firefox Chrome Safari Internet & Sicherheit
Anzeige
Anzeige

Neueste Beiträge

Zu sehen ist auf dem Bild das neuste Nothing-Handy phone 4a pro
Tests
Mittelklasse deluxe
Smartphone Nothing Phone (4a) pro im PCtipp-Test
Das Nothing-Smartphone 4a pro ist nicht nur ein günstiges Mittelklasse-Handy. Auch leistungsseitig und punkto Bedienung setzt es Massstäbe. Der PCtipp-Test zeigt alle Vorzüge.
3 Minuten
NMGZ-Portraits-Daniel-sw.png
Daniel Bader
1. Apr 2026
Mehr erfahren
News
Cyberbedrohungslage in der Schweiz bleibt hoch
Der Halbjahresbericht des Bundesamtes für Cybersicherheit (BACS) beschreibt die relevanten Vorfälle und Entwicklungen im Kontext der Cyberbedrohungen gegen die Schweiz und international im zweiten Halbjahr 2025. Die Angriffe werden gezielter und komplexer.
4 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
31. Mär 2026
Mehr erfahren
News
Samsung: Mit dem Headset gegen die Reisekrankheit
Mit der kostenlosen Hearapy App von Samsung können Menschen, die unter der Reisekrankheit leiden, die Kopfhörer Galaxy Buds4 Pro einsetzen, um einen Ton zu erzeugen, der das Gleichgewichtssystem im Innenohr stimuliert und so die Beschwerden lindern soll.
3 Minuten
Boden_Boris_0614_frei_500x500.jpg
Boris Boden
1. Apr 2026
Mehr erfahren

Das könnte Sie auch interessieren

Praxis
Windows-Pflege
CCleaner: ja oder nein?
Die Wartungs-Software CCleaner hält sich seit Jahren und ist bei vielen Anwendern beliebt. Doch braucht es dieses Tool heute noch? Und wenn ja, welche Version empfiehlt sich – die Free-Variante oder die kostenpflichtige Pro-Fassung?
6 Minuten
luca-diggelmann.jpg
Luca Diggelmann
25. Mär 2026
Praxis
Mail-Tipps
14 Tricks für Gmail
Googles Mail-Software Gmail kann viel mehr, als nur E-Mails anzuzeigen. Mit den richtigen Einstellungen wird Ihr Posteingang schneller, aufgeräumter – und verzeiht sogar peinliche Sende-Fehler. Unsere 14 Tricks machen Gmail auf dem PC noch effizienter.
8 Minuten
NMGZ-Portraits-Website.png
Pascal Scherrer
24. Mär 2026
Praxis
Fünf tolle Tricks für Firefox
Fünf clevere Tricks für deutlich mehr Spass mit Firefox.
1 Minute
luca-diggelmann.jpg
Luca Diggelmann
30. Mär 2026
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige

Kommentare