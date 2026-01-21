… aber meine Nummer bekommt Ihr nicht!

Callcenter und andere unerwünschte Kontakte sind die modernen Schreckgespenster. Doch während dem Festnetztelefon weitgehend die Hände gebunden sind, bietet das iPhone eine praktische Abhilfe, um diesem Unbill aus dem Weg zu gehen: die Verwendung einer zweiten Nummer, die eigens für solche Ereignisse reserviert wird. Die Einrichtung ist in Minuten erledigt; doch das gute Gefühl der Sicherheit bleibt deutlich länger erhalten.

Das Verfahren im Überblick: Auf dem iPhone wird eine zweite Telefonnummer eingerichtet. Diese Nummer wird hinzugezogen, um mit Personen und Firmen in Kontakt zu treten, vor denen die Hauptnummer verborgen bleiben soll. Ein Klassiker wäre die Telefonnummer zur Kontobestätigung eines chinesischen Onlinehändlers.

Diese zweite Nummer lässt sich jederzeit mit einem Tippen (de-)aktivieren – sowohl für Gespräche als auch für Datenübertragungen und SMS. Zwar fallen bei der Verwendung Kosten an; dafür kennt eine Prepaid-Nummer keine monatlichen Abo-Gebühren.

Tipp: Diese Nummer sollten Sie wirklich nur für Dienste verwenden, die entbehrlich sind – denn sonst wird sie in einem schleichenden Prozess ebenfalls wichtig. In den meisten Fällen bleibt also die «richtige» Nummer das Mittel der Wahl.

Der Einfachheit halber installieren Sie die Nummer als eSIM. Sie funktioniert ausschliesslich als Codeelement – und ist deshalb viel komfortabler als die lästigen fummeligen Chipkärtchen. Die eSIM ist auf iPhones ein alter Hut. Sie wurde bereits 2018 mit dem iPhone XR/XS eingeführt. Damals liess sie sich allein oder zusammen mit einer physischen SIM verwenden. Seit dem iPhone 13 sind neben der physischen SIM-Karte sogar zwei eSIMs möglich: Wenn Sie also bereits eine eSIM verwenden, packen Sie die zweite Nummer einfach obendrauf.

Swisscom-Prepaid mit eSIM

Exemplarisch buchen wir die eSIM bei Swiss­com. Das Unternehmen gehört zu den wenigen Anbietern, die eine Prepaid-Nummer auch in diesem Format anbieten. Die Einrichtung kostet 20 Franken, die jedoch als Guthaben gegengerechnet werden. Das Prepaid-Angebot finden Sie auf der Swisscom-Website unter go.pctipp.ch/3454. Dort sind auch die detaillierten Kosten aufgeführt, Bild 1.