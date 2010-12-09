Nur bestimmte Dateien kopieren

Lösung: Das ist gar kein Problem. Bei der Wahl des Kopierbefehls haben Sie unter Windows 7 sogar drei Möglichkeiten: copy, xcopy oder robocopy, wobei robocopy etwas leistungsfähiger und flexibler ist. Nehmen wir an, Sie möchten explizit Ihre Word-Dateien (mit Endungen .docx) aus dem Ordner C:\Users\IhrName\Documents\ in den Ordner E:\Backup\Documents\ kopieren lassen.

Die Syntax für den Befehl lautet dann:

copy Quellordner\*.docx Zielordner im Unterschied zu:

robocopy Quellordner Zielordner *.docx. Konkret sähe das so aus:

copy "C:\Users\IhrName\Documents\*.docx" E:\Backup\Documents\

oder

robocopy "C:\Users\IhrName\Documents" E:\Backup\Documents\ *.docx

Die Anführungszeichen sind in unserem Beispiel freiwillig. Aber wenn der Pfad ein oder mehrere Leerzeichen enthält, müssen Sie sie unbedingt setzen. Beide Befehle (copy und robocopy) kennen noch verschiedenste Schalter. Tippen Sie in der Konsole mal copy /?, xcopy /? bzw. robocopy /? ein, dann werden die Schalter angezeigt. Etwa bei copy können Sie mit einem hinten angestellten /V erreichen, dass die Dateien nach dem Kopieren überprüft werden. Mit /Y können Sie die Bestätigung zum Überschreiben allenfalls vorhandener Zieldateien unterdrücken. Bei Robocopy wären folgende Schalter interessant: /S kopiert nur Unterverzeichnisse, die nicht leer sind, /PURGE löscht im Zielordner die Dateien und Ordner, die in der Quelle nicht mehr vorhanden sind; das eignet sich z.B. zum Synchronisieren zweier Ordner. /A kopiert nur Dateien mit dem Archive-Attribut, /M ebenfalls, setzt das Attribut danach zurück. (PCtipp-Forum)