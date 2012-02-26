Nur gerade oder ungerade Seiten drucken

Lösung: Das hängt davon ab, aus welcher Anwendung Sie drucken wollen. Viele Anwendungen bringen eine solche Option im Druckdialog mit. Sie ist nur nicht immer am gleichen Platz bzw. unter dem gleichen Namen zu finden.

Falls es sich etwa um Word 2007 handelt, gehen Sie zu Office-Button/Drucken. Im unteren linken Teil des Druckdialogs entdecken Sie hinter der zweiten «Drucken»-Beschriftung ein Ausklappmenü, das normalerweise auf «Alle Seiten im Bereich» steht. Klappen Sie es aus und wählen Sie je nach Bedarf Ungerade Seiten oder Gerade Seiten.