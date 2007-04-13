Oberer Rand in Word verschwunden

Wenn Sie in Microsoft Word in den kleinen Bereich zwischen der Seite und dem Lineal klicken, wird der obere Rand mit der Kopfzeile ausgeblendet. Dies kann natürlich auch versehentlich passieren. Klicken Sie erneut direkt oberhalb der Seite in den Arbeitsbereich, wird der Rand wieder eingeblendet. Diese Einstellung wird übernommen, wenn Sie ein neues Dokument öffnen.