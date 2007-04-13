13. Apr 2007
Lesedauer 2 Min.
Tipps & Tricks
Oberer Rand in Word verschwunden
Wenn ich in Microsoft Word ein neues Dokument öffne, fehlt seit Kurzem der obere Rand. Auch im Seitenlayout beginnt das Dokument ganz oben auf der Seite zu schreiben. Die Seitenränder unter «Seite einrichten» sind aber normal auf 2,5 cm eingestellt. Im Lineal kann ich die horizonalen Ränder auch nicht mehr einstellen. Wie bekomme ich den Seitenrand zurück?
Wenn Sie in Microsoft Word in den kleinen Bereich zwischen der Seite und dem Lineal klicken, wird der obere Rand mit der Kopfzeile ausgeblendet. Dies kann natürlich auch versehentlich passieren. Klicken Sie erneut direkt oberhalb der Seite in den Arbeitsbereich, wird der Rand wieder eingeblendet. Diese Einstellung wird übernommen, wenn Sie ein neues Dokument öffnen.
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