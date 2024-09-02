Objektivaufsätze für Smartphones - das müssen Sie wissen

Vor den Ferien oder Wochenendausflügen müssen sich viele Menschen entscheiden, ob sie wieder eine herkömmliche Kamera im Gepäck mitschleppen wollen oder lieber nicht. Reicht nicht das Smartphone aus, um unbeschwert schöne Fotos zu machen? Die Handy-Objektive sind in den vergangenen Jahren tatsächlich immer besser geworden. Schwierig wird es bislang aber meist noch bei Spezialaufgaben wie Tele- oder extremen Weitwinkelaufnahmen.

Manche Smartphone-Hersteller verbauen deshalb Dreifachkameras in ihre Mobiltelefone. Diese decken die drei Brennweitenbereiche Ultraweitwinkel, leichter Weitwinkel sowie Tele ab. Anwender mit einem klassischen Smartphone, das nur über ein einziges Objektiv verfügt, können externe Objektivaufsätze erwerben, die sie nachträglich aussen an ihrem Telefon befestigen. Der PCtipp hat sich angesehen, welche Objektivaufsätze in der Schweiz verfügbar sind, welche Besonderheiten diese haben und was sie taugen.

Objektivaufsätze

Auch wenn die Bildqualität aktueller Smartphones kräftig zugelegt hat, decken sie grösstenteils nicht alle verfügbaren Brennweitenbereiche ab. Aufgrund der flachen Bauweise der Mobiltelefone können die Hersteller keine grossen Tele- oder Zoomobjektive verbauen, mit denen die Nutzer entfernte Motive näher heranholen. Stattdessen setzen die Anbieter meist auf kurze Festbrennweiten, deren Brennweite sich also nicht verstellen lässt (zum Thema «Brennweite» siehe auch Box auf der letzten Seite).

Bei den hier vorgestellten Objektivaufsätzen handelt es sich streng genommen nicht um echte Objektive, sondern um Konverter, wie sie aus der analogen Fotografie schon lange bekannt sind. Während also zum Beispiel ein Zweifach-Telekonverter die Brennweite verdoppelt, reduziert sie ein 0,63-Weitwinkel-Konverter um ein Drittel. Welche Brennweite die Kamera in Ihrem Smartphone hat, erfahren Sie in den Datenblättern der Hersteller. Bei einem iPhone SE 2020 beträgt sie zum Beispiel 3,99 Millimeter. Umgerechnet auf die Werte einer Kamera mit 35-Millimeter-Vollbildsensor entspricht das 28 Millimetern, also einem Weitwinkelobjektiv.

Objektivaufsätze unter 100 Franken

Aber genug der Theorie. Wenn Sie mit Ihrem Smartphone auch Tele- oder extreme Weitwinkelaufnahmen schiessen wollen, benötigen Sie einen aufsteckbaren Objektivaufsatz. In der einfachsten Variante, wie sie etwa Somikon mit dem «Vorsatz-Tele-ZOOM-Objektiv 4× bis 12× für Smartphones» anbietet, wird zunächst ein Clip auf dem Smartphone-Gehäuse über dem Objektiv auf der Rückseite befestigt. Damit dabei keine Kratzer entstehen, ist der Clip gummiert. In ihm wird anschliessend das Zusatzobjektiv befestigt, Bild 1.