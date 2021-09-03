Das öffentliche Google-Profil anpassen – so gehts

Wissen Sie, welche Daten Sie in Ihrem öffentlichen Google-Profil hinterlegt haben? Ab und an sollte man dies überprüfen und allenfalls überarbeiten, beispielsweise etwas löschen, die derzeitige berufliche Position hinzufügen oder ein aktualisiertes Profilbild hochladen.

In Ihrem öffentlichen Google-Profil sind persönliche Informationen wie persönliche Kontaktdaten, Geschichte, Geschlecht, Geburtstag, Orte, Ausbildung und Mein Albumarchiv erfasst, sofern Sie dies irgendwann einmal ausgefüllt bzw. freigegeben haben. Laden Sie hier z.B. ein Profilfoto hoch, wird es beispielsweise von Gmail oder der Kontakte-App übernommen. Informationen ändern kann man nur pro Bereich, nicht für jede Information einzeln.