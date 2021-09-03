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Claudia Maag
3. Sep 2021
Lesedauer 3 Min.

Google

Das öffentliche Google-Profil anpassen – so gehts

Können Sie sich noch erinnern, was Sie irgendwann einmal in Ihrem Google-Profil ausgefüllt haben? So ändern Sie Informationen oder verbergen sie.

Das öffentliche Google-Profil

© (Quelle: Screenshot/PCtipp)

Wissen Sie, welche Daten Sie in Ihrem öffentlichen Google-Profil hinterlegt haben? Ab und an sollte man dies überprüfen und allenfalls überarbeiten, beispielsweise etwas löschen, die derzeitige berufliche Position hinzufügen oder ein aktualisiertes Profilbild hochladen.

In Ihrem öffentlichen Google-Profil sind persönliche Informationen wie persönliche Kontaktdaten, Geschichte, Geschlecht, Geburtstag, Orte, Ausbildung und Mein Albumarchiv erfasst, sofern Sie dies irgendwann einmal ausgefüllt bzw. freigegeben haben. Laden Sie hier z.B. ein Profilfoto hoch, wird es beispielsweise von Gmail oder der Kontakte-App übernommen. Informationen ändern kann man nur pro Bereich, nicht für jede Information einzeln.

  1. Über diesen direkten Link gelangen Sie zu Ihrem öffentlichen Google-Profil. Manuell finden Sie dies in Ihrem Google-Konto unter Kontakte und Teilen und dann Entscheiden, was andere sehen können (Über mich).
  2. Loggen Sie sich ein, falls nicht bereits geschehen.

  3. Text ändern: Klicken Sie jeweils auf der rechten Seite auf das Pfeil-Symbol, um einen Bereich inhaltlich zu bearbeiten. Nun sehen Sie ein Bleistift-Symbol, um den Inhalt zu ändern.

Ändern Sie den Namen oder fügen Sie einen Alias hinzu

 © Quelle: Screenshot/PCtipp.ch

  • Information verbergen: Es gibt die Sichtbarkeits-Optionen Nur ich (Schloss-Symbol) und Jeder (Männchen-Icon). Wenn rechts einer Information das Männchen-Icon sichtbar ist, kann diese Info von jeder/m eingesehen zu werden. Um dies zu ändern, klicken Sie darauf und wählen stattdessen Nur ich. Klicken Sie auf Speichern. Nun werden diese Daten (von diesem Bereich) vor anderen Nutzern verborgen.

    Hinweis: Dies funktioniert nicht bei der hinterlegten Google-Konto-E-Mail-Adresse.

  • Weitere Informationen fügen Sie übrigens hinzu, indem Sie in den Bereichen, in denen noch keine Details hinterlegt haben, auf einen +-Button klicken. Beispiel: Info > + Weitere Informationen zu Ihrer Person hinzufügen.

    • (Dieser Tipp erschien erstmals im März 2020 und wurde am 03.09.21 aktualisiert.)

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