Das öffentliche Google-Profil anpassen – so gehts
Wissen Sie, welche Daten Sie in Ihrem öffentlichen Google-Profil hinterlegt haben? Ab und an sollte man dies überprüfen und allenfalls überarbeiten, beispielsweise etwas löschen, die derzeitige berufliche Position hinzufügen oder ein aktualisiertes Profilbild hochladen.
In Ihrem öffentlichen Google-Profil sind persönliche Informationen wie persönliche Kontaktdaten, Geschichte, Geschlecht, Geburtstag, Orte, Ausbildung und Mein Albumarchiv erfasst, sofern Sie dies irgendwann einmal ausgefüllt bzw. freigegeben haben. Laden Sie hier z.B. ein Profilfoto hoch, wird es beispielsweise von Gmail oder der Kontakte-App übernommen. Informationen ändern kann man nur pro Bereich, nicht für jede Information einzeln.
- Über diesen direkten Link gelangen Sie zu Ihrem öffentlichen Google-Profil. Manuell finden Sie dies in Ihrem Google-Konto unter Kontakte und Teilen und dann Entscheiden, was andere sehen können (Über mich).
- Loggen Sie sich ein, falls nicht bereits geschehen.
- Text ändern: Klicken Sie jeweils auf der rechten Seite auf das Pfeil-Symbol, um einen Bereich inhaltlich zu bearbeiten. Nun sehen Sie ein Bleistift-Symbol, um den Inhalt zu ändern.
Hinweis: Dies funktioniert nicht bei der hinterlegten Google-Konto-E-Mail-Adresse.
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