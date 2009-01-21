21. Jan 2009
Lesedauer 2 Min.
Tipps & Tricks
Öffnen eines Ordners per Batch-Datei
Problem: Ich habe eine *.bat-Datei geschrieben, die mir Bilder von der Digicam auf die externe Festplatte kopiert. Das klappt bestens. Super wäre es, wenn am Ende auch gleich der Zielordner geöffnet würde. Mit «Open=J:\Photo\Foto_zu_Klassieren» klappt es leider nicht. Hat jemand eine Idee?
Lösung: Versuchen Sie es in Ihrer Batch-Datei einmal mit dieser Zeile:
start J:\Photo\Foto_zu_Klassieren
Also mit «start» anstelle von «open». Damit sollte ein Explorer-Fenster auf Ihren Ordner «Foto_zu_Klassieren» geöffnet werden. (PCtipp-Forum)
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