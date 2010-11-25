Anzeige
Anzeige
Anzeige
gaby-salvisberg.jpg
Gaby Salvisberg
25. Nov 2010
Lesedauer 2 Min.

Tipps & Tricks

Office 2007: mehrere Register in einem Dokument

Problem: Für eine Stoffsammlung habe ich verschiedene übergeordnete Bereiche, zu denen ich die Stichpunkte sammle. Nun möchte ich in Word 2007 während der Recherche nicht immer zwischen zehn verschiedenen Dokumenten wechseln. Ich möchte dies alles in einem Dokument mit mehreren Tabs haben, vergleichbar mit den Excel-Tabellenblättern. Bekommt man in Word so etwas hin?
PcTipp
PcTipp
© Quelle: PCtipp.ch

Lösung: Für Word gäbe es wohl Add-Ins, mit denen man so etwas ähnliches bewerkstelligen könnte. Damit könnten Sie aber immer noch bloss mehrere Dokumente in Tabs darstellen.

Sind Sie im Besitz des Office-Pakets «Microsoft Office Enterprise 2007» oder «Microsoft Office Home and Student 2007»? Dann haben Sie auch das Office-Programm OneNote an Bord. Das ist für genau diesen Zweck bestens geeignet, denn es dient zum Zusammentragen, Verwalten und Durchsuchen von Ideen, Notizen und Informationsschnipseln. Es lassen sich auch bequem Inhalte aus Word oder Outlook übernehmen.

OneNote ist in der neusten Version auch in Office Professional 2010 und Office Home and Student 2010 enthalten. (PCtipp-Forum)

Kommentare

Office Betriebssysteme Firmen Kummerkasten Software Software & Tools
Anzeige
Anzeige

Neueste Beiträge

Klaus Müller, Präsident der Bundesnetzagentur
News
Bundesnetzagentur übernimmt die KI-Aufsicht in Deutschland
Die Bundesnetzagentur übernimmt ab sofort die zentrale Rolle bei der Umsetzung der europäischen KI-Verordnung in Deutschland und wird damit zur Marktüberwachungsbehörde, Anlaufstelle und Beschwerdestelle.
3 Minuten
Boden_Boris_0614_frei_500x500.jpg
Boris Boden
4. Aug 2026
Mehr erfahren
News
Lesertest
Aufruf Lesertest Samsung SSD 990
Würden Sie gerne einmal ein Produkt testen und bewerten? Dann haben wir genau das Richtige für Sie: In Kooperation mit Samsung sucht der PCtipp fünf pfiffige Anwenderinnen bzw. Anwender, die das schnelle interne Samsung-SSD MZ-V9V2T0BW mit satten 2 TB Speicher testen.
2 Minuten
NMGZ-Portraits-Sascha-sw.png
Sascha Zäch
6. Aug 2026
Mehr erfahren
Fliegende Mobilfunkzellen
News
Telekom testet fliegende Mobilfunkzellen im Wechselbetrieb
Die Deutsche Telekom hat erstmals zwei fliegende Mobilfunkantennen so eingesetzt, dass sie sich bei der Netzversorgung nahtlos abwechseln. Eine zusätzliche Satellitenverbindung bindet die Flugzeuge direkt an das Mobilfunkkernnetz an.
3 Minuten
Bernhard_Roland_frei_angesetzt_500x500_sw.jpg
Roland Bernhard
5. Aug 2026
Mehr erfahren

Das könnte Sie auch interessieren

Praxis
Cheat-Sheet
Kleiner Excel-Spick von Microsoft – übersetzt von PCtipp
Microsoft hat auf einer Seite 50 nützliche Excel-Tastenkürzel bereitgestellt. Wir haben sie übersetzt und ans Schweizer Tastaturlayout angepasst.
2 Minuten
gaby-salvisberg.jpg
Gaby Salvisberg
15. Jul 2026
Praxis
Windows-Tipps
Optimale Einstellung für Windows 11
Im digitalen Zeitalter ist ein massgeschneidertes Betriebssystem Gold wert. Doch viele nützliche Optionen sind tief in den Einstellungen von Windows 11 versteckt. Die folgende Wegleitung hilft, noch mehr aus Ihrem Computer herauszuholen.
8 Minuten
NMGZ-Portraits-Website.png
Pascal Scherrer
12. Jul 2026
Praxis
Outlook-Tipps
Das neue Outlook
Microsoft hat seine beliebte E-Mail- und Organisations-Software Outlook komplett überarbeitet. Wir zeigen Ihnen Schritt für Schritt, wie Sie die neue Version einrichten, bedienen und optimal auf Ihre Bedürfnisse anpassen.
9 Minuten
Platzhalter-Person.webp
Beat Rüdt
10. Apr 2024
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige

Kommentare