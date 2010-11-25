Office 2007: mehrere Register in einem Dokument

Lösung: Für Word gäbe es wohl Add-Ins, mit denen man so etwas ähnliches bewerkstelligen könnte. Damit könnten Sie aber immer noch bloss mehrere Dokumente in Tabs darstellen.

Sind Sie im Besitz des Office-Pakets «Microsoft Office Enterprise 2007» oder «Microsoft Office Home and Student 2007»? Dann haben Sie auch das Office-Programm OneNote an Bord. Das ist für genau diesen Zweck bestens geeignet, denn es dient zum Zusammentragen, Verwalten und Durchsuchen von Ideen, Notizen und Informationsschnipseln. Es lassen sich auch bequem Inhalte aus Word oder Outlook übernehmen.

OneNote ist in der neusten Version auch in Office Professional 2010 und Office Home and Student 2010 enthalten. (PCtipp-Forum)