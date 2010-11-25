25. Nov 2010
Lesedauer 2 Min.
Tipps & Tricks
Office 2007: mehrere Register in einem Dokument
Problem: Für eine Stoffsammlung habe ich verschiedene übergeordnete Bereiche, zu denen ich die Stichpunkte sammle. Nun möchte ich in Word 2007 während der Recherche nicht immer zwischen zehn verschiedenen Dokumenten wechseln. Ich möchte dies alles in einem Dokument mit mehreren Tabs haben, vergleichbar mit den Excel-Tabellenblättern. Bekommt man in Word so etwas hin?
Lösung: Für Word gäbe es wohl Add-Ins, mit denen man so etwas ähnliches bewerkstelligen könnte. Damit könnten Sie aber immer noch bloss mehrere Dokumente in Tabs darstellen.
Sind Sie im Besitz des Office-Pakets «Microsoft Office Enterprise 2007» oder «Microsoft Office Home and Student 2007»? Dann haben Sie auch das Office-Programm OneNote an Bord. Das ist für genau diesen Zweck bestens geeignet, denn es dient zum Zusammentragen, Verwalten und Durchsuchen von Ideen, Notizen und Informationsschnipseln. Es lassen sich auch bequem Inhalte aus Word oder Outlook übernehmen.
OneNote ist in der neusten Version auch in Office Professional 2010 und Office Home and Student 2010 enthalten. (PCtipp-Forum)
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