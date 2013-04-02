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Gaby Salvisberg
2. Apr 2013
Lesedauer 2 Min.

Tipps & Tricks

Office 2010: Einfügen von Fotos in Word-Tabelle

Problem: Die Zellen in meiner Word-Tabelle haben eine fixe Breite; die Höhe der Zellen ist egal. Wie kann ich in diese Zellen Fotos einfügen, ohne dass jene über den Rand hinausragen? Auf dem Bildschirm siehts zwar gut aus, aber beim Druck sind sie über die Zelle hinaus verschoben. Bin dankbar für einen Tipp.
PcTipp
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© Quelle: PCtipp.ch

Lösung: Bei Ihren Tabellen-Einstellungen ist die automatische Grössenanpassung aktiviert. Diese ist für diese Tabelle zu deaktivieren. Das müssen Sie allerdings tun, bevor Sie das erste Bild einfügen.

Fügen Sie in Ihrem Word-Dokument über Einfügen/Tabelle eine neue Tabelle ein, beispielsweise mit zwei mal zwei Zellen. Markieren Sie die Tabelle und wechseln Sie bei den Tabellentools zu Layout. Im Bereich «Tabelle» klicken Sie auf Eigenschaften. Alternativ klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Tabelle und öffnen im Kontextmenü die Tabelleneigenschaften.

Klicken Sie auf die Schaltfläche Optionen und entfernen Sie das Häkchen bei «Automatische Grössenänderung zulassen». Übernehmen Sie die Einstellung über den OK-Knopf.

Klicken Sie in eine der Zellen und fügen Sie ein Bild ein. Weil sich die Zellengrösse nicht mehr ändern darf, muss sich jetzt das Bild flexibel zeigen: Es passt sich automatisch an die Grösse der Tabellen-Zelle an. (PCtipp-Forum)

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