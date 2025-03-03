Office 365: Audio-Dateien mittels Word verschriftlichen

Sie konnten vielleicht bei einer Teams-Schulung nicht dabeisein, haben aber das Video der Schulung erhalten. Oder Sie haben aus einem Podcast eine MP3-Datei ergattert, deren Inhalt Sie gerne schriftlich hätten.

In der Web-Version von Microsoft Word aus der Bezahlversion von Office 365 können pro Nutzerkonto 300 Minuten an Audio- oder Videodateien pro Monat transkribiert werden. In der lokal installierten Word-Version ist nur die Diktier-, aber nicht die Transkribierfunktion zu finden.

Lösung: Öffnen Sie im Browser office.com und loggen Sie sich mit Ihrem kostenpflichtigen Office-Konto ein, zum Beispiel mit dem Firmen- oder Schul-Konto. Klicken Sie in der linken Spalte aufs Word-Icon und verwenden Sie unter Neu erstellen den Punkt Leeres Dokument. Oben links klicken Sie auf den automatisch vergebenen Dateinamen Dokument1 und überschreiben Sie ihn mit dem gewünschten Dateinamen.

Klappen Sie im Reiter Start das Mikrofon-Symbol auf und wechseln Sie zu Transkribieren. Es öffnet sich rechts eine neue Spalte. Oben wählen Sie die Sprache, in der das Video oder die Audiodatei vorliegt. Eine Transkription mit gleichzeitiger Übersetzung ist hier leider nicht möglich. Und mit Schweizerdeutsch werden Sie auch kein Glück haben; Schriftdeutsch sollte es schon sein.