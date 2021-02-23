Office 365 und die irritierenden Cloud-Fonts

Lösung: Das sind Cloud-Fonts, die nur Nutzern von Microsoft Office 365 zur Verfügung stehen. Sie können diese daher nur in den zum Microsoft-Office-Paket gehörenden Programmen wie Word, Excel oder PowerPoint verwenden. Vor der ersten Nutzung jeder dieser Schriftarten erkennen Sie diese in den Schriftartenmenüs der Office-Programme an einem Wolken-Symbol. Haben Sie die Schrift aber einmal angeklickt und damit heruntergeladen, verschwindet das Cloud-Symbol. Damit besteht im Schriftmenü der Office-Programme keine Möglichkeit mehr zu unterscheiden, welche Fonts zentral in Windows installiert sind und bei welchen es sich um Office-Cloud-Fonts handelt.

Font einbetten: Für die Weitergabe eines Dokuments an den Nutzer einer älteren Office-Version oder von LibreOffice verzichten Sie am besten auf Cloud-Fonts. Bis vor kurzem hat LibreOffice eingebettete Schriften sogar komplett ignoriert und diese beim Öffnen gnadenlos und ohne Rückfrage durch andere ersetzt. Erst seit der neusten LibreOffice-Version (7.0.4) erkennt LibreOffice die eingebetteten Fonts.

Falls Sie für den User einer älteren Word- oder neueren LibreOffice-Version doch den Cloud-Font einbetten wollen, geht das so: Gehen Sie zu Datei/Speichern unter und klicken Sie auf Mehr Optionen. Klappen Sie das Tools-Menü auf und wählen Sie Speicheroptionen. Aktivieren Sie unterhalb von «Genauigkeit beim Freigeben dieses Dokuments beibehalten» den Punkt Schriftarten in der Datei einbetten. Auch wenn Sie hierfür in den Word-Optionen landen, gilt die Einstellung in diesem Moment nur für diese eine Word-Datei.