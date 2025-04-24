Office 365: Klassische Öffnen/Speichern-Fenster zurückbringen

Der Dialog fürs Öffnen oder Speichern ist seit Office 2013 in den Augen vieler Anwender sehr unübersichtlich, da Microsoft einem hartnäckig das Speichern in OneDrive aufschwatzen will. Gerade wer aber lieber mit lokalen Laufwerken hantiert, der hätte gerne den klassischen Dialog zurück.

So sehen diese Fenster nämlich seit Office 2013 aus, zum Beispiel in Word 2013. Und daran hat sich seither nicht allzu viel geändert: