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Gaby Salvisberg
18. Feb 2026
Lesedauer 2 Min.

Ups, vergessen!

Office 365: Einem Offline-Termin nachträglich eine Teams-Option hinzufügen

Sie haben via Teams oder Outlook eine Besprechung vereinbart, darin aber aus Versehen keine Teams-Onlinebesprechung hinzugefügt. Wie lässt sich diese nachträglich im Termin unterbringen?

Noch hat dieser Besprechungstermin keine Teams-Onlinebesprechungs-Option

© (Quelle: PCtipp.ch)

In Outlook gibt es via Datei/Optionen/Kalender in den «Kalenderoptionen» eine Einstellung Onlinebesprechung zu allen Besprechungen hinzufügen. Falls Sie dies deaktiviert haben, entstehen bei Besprechungen nur noch Lokaltermine, sprich: mit persönlicher Anwesenheit und ohne Option, via Teams teilzunehmen.

Vielleicht haben Sie nun eine Besprechungseinladung verschickt, der Sie nachträglich eine Teams-Onlinebesprechungs-Option hinzufügen wollen.

Lösung: Auch wenn die Kalenderdaten in Teams und Outlook dieselben sind, genauer gesagt synchronisiert werden, funktioniert das nachträgliche Anfügen einer Teams-Besprechung zu einem bereits vereinbarten Termin nur in Outlook. Als Organisator des Termins öffnen Sie den Outlook-Kalender und darin per Doppelklick den Termin. Klicken Sie oben auf Teams-Besprechung, anschliessend auf Update senden.

Solange der Zeitpunkt und die Dauer (und der sonstige Text) sich nicht ändern, aktualisiert es den Termin bei den Eingeladenen automatisch.

Voilà, die Teams-Besprechung ist zum bestehenden Termin hinzugefügt

 © Quelle: PCtipp.ch

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