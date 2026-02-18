Office 365: Einem Offline-Termin nachträglich eine Teams-Option hinzufügen

In Outlook gibt es via Datei/Optionen/Kalender in den «Kalenderoptionen» eine Einstellung Onlinebesprechung zu allen Besprechungen hinzufügen. Falls Sie dies deaktiviert haben, entstehen bei Besprechungen nur noch Lokaltermine, sprich: mit persönlicher Anwesenheit und ohne Option, via Teams teilzunehmen.

Vielleicht haben Sie nun eine Besprechungseinladung verschickt, der Sie nachträglich eine Teams-Onlinebesprechungs-Option hinzufügen wollen.

Lösung: Auch wenn die Kalenderdaten in Teams und Outlook dieselben sind, genauer gesagt synchronisiert werden, funktioniert das nachträgliche Anfügen einer Teams-Besprechung zu einem bereits vereinbarten Termin nur in Outlook. Als Organisator des Termins öffnen Sie den Outlook-Kalender und darin per Doppelklick den Termin. Klicken Sie oben auf Teams-Besprechung, anschliessend auf Update senden.

Solange der Zeitpunkt und die Dauer (und der sonstige Text) sich nicht ändern, aktualisiert es den Termin bei den Eingeladenen automatisch.