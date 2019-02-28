Office 365/Word: Alles auf eine Seite drucken

Manchmal passt ein Satz nicht mehr auf eine Seite. Dafür möchte man kein zusätzliches Papier verschwenden. Nehmen wir mal an, Sie haben das Dokument fertig formatiert und grundsätzlich ist es druckbereit. Auch mit Zeilen- und Absatz-Einstellungen ist nichts mehr herauszuholen.

Um den restlichen Text ebenfalls auf eine Seite drucken zu können, können Sie die Schrift verkleinern. Einerseits können Sie dies natürlich so erledigen: Ctrl+A (alles markieren) und dann den Schriftgrad verkleinern.

Andererseits: Es gibt noch einen anderen Weg. In unserem Text-Beispiel handelt es sich um eine (Wikipedia-)Blindtext-Definition, die wir statt auf zwei Seiten auf eine bringen möchten. Um die Schriftgrösse zu verkleinern, fügen wir den Befehl «Um eine Seite verkleinern» dem Schnellzugriff hinzu.

Lösung