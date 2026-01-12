Office 365: Word-Dokument mit Holz-Effekt

Der rustikale Holz-Stil ist natürlich Geschmackssache. Sinngemäss funktionieren die Tipps aber für verschiedene Gestaltungsstile. Einig sind wir uns beim Text; der lautet zum Beispiel: «Herzlich willkommen!».

Ins Querformat legen: Es soll als Begrüssung an einer Tür kleben, daher macht sich das Querformat besser. Gehen Sie zu Layout/Ausrichtung und wählen Sie das Querformat.

Holz-Hintergrund: Öffnen Sie im Reiter Entwurf den Punkt Seitenfarbe/Fülleffekte. Dort greifen Sie zu Struktur. Es gibt zwei Holzstrukturen zur Auswahl. Nehmen Sie z.B. Eiche.