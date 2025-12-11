Office: Nicht automatisch speichern; vorherige Version wiederherstellen

Wer sich ein Office-365-Abo zugelegt hat und seine Dateien standardmässig in OneDrive speichert, dem wird eines auffallen: Sowohl Word als auch PowerPoint und Excel speichern Änderungen an Dokumenten alle paar Sekunden automatisch.

Das läuft jenem Teil der Anwenderschaft zuwider, der keine Vorlagen verwendet, sondern bestehende Dokumente öffnet, um sie zu ändern und unter neuem Namen abzuspeichern. Viele sind sich dessen nicht bewusst: Solange Sie ein Dokument noch nicht unter neuem Namen gespeichert haben, landen bei aktiviertem AutoSave alle Änderungen auch im ursprünglichen Dokument, auch wenn Sie nicht bewusst speichern. Jenes wird dadurch mit falschen Inhalten überschrieben.

AutoSave für aktuelles Dokument ausschalten

Soll Word, Excel oder PowerPoint nur in einem bestimmten Dokument aufs automatische Speichern verzichten? Werfen Sie einen Blick in den linken Teil des Titelbalkens Ihres Office-Programms.

Dort finden Sie Automatisches Speichern sowie einen Kippschalter. Knipsen Sie diesen aus, werden Änderungen in diesem Dokument nicht mehr automatisch gespeichert.