Office: Einen Kreis in eine 3D-Kugel verwandeln

Als Erstes schneiden Sie das Objekt genau auf einen Kreis zu. Klicken Sie darum aufs Bild, wechseln Sie oben zu Format und klappen Sie oben Zuschneiden auf. Benutzen Sie Auf Form zuschneiden und wählen Sie den Kreis. Klicken Sie jetzt noch einmal auf Zuschneiden. Nun sollte der wegzuschneidende Teil in ungefährer Kreisform markiert sein. Ziehen Sie die schwarzen Balken so nah an den Kreis heran, dass der graue Teil exakt ausserhalb des Kreises liegt.