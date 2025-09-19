Office: Hell-/Dunkelmodus nicht synchronisieren

Das Problem kenne ich aus eigener Erfahrung. Am Desktop-PC arbeite ich gerne mit Anwendungen im Dunkelmodus. Auf dem Surface, auf dem ich die meisten Screenshots für PCtipp-Artikel erstelle, möchte ich die Anwendungen im hellen Modus haben.

Wenn ich auf dem Surface z. B. in Outlook via Datei/Optionen/Allgemein beim Office-Design auf Bunt umschalte, vergehen wenige Sekunden, bis mich Office-Programme auch auf dem Desktop sinnlos weiss anleuchten. Der Grund liegt darin, dass diese Einstellung im Office-Konto liegt und bei einer Änderung – schwupps! – auf alle Geräte synchronisiert wird, die mit dem gleichen Office-Konto eingeloggt sind. Ich habe keine Möglichkeit gefunden, das Synchronisieren dieser einen Einstellung zu verhindern.

Lösung: Ich behelfe mir zunächst damit, auch Windows selbst auf den jeweiligen Geräten in unterschiedlichen Modi zu betreiben: Etwa in Windows 11 unter Start/Einstellungen/Personalisierung/Farben wähle ich fürs Surface den Modus Hell, auf dem PC den Modus Dunkel. Diese Einstellung gehört zu jenen, die derzeit unter Windows 11 nicht synchronisiert werden (was hoffentlich zumindest punkto Freiwilligkeit so bleibt).

Nur so kann folgender Tipp wirken: Wählen Sie in einem Office-Programm (z. B. Outlook) Datei/Optionen/Allgemein. Bei Office-Design greifen Sie zu Systemeinstellung verwenden.