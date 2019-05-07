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Gaby Salvisberg
7. Mai 2019
Lesedauer 2 Min.

Tipps & Tricks

Office: Onlinevorlagensuche ist ausgegraut

Sie wollen in Word oder Excel via «Datei/Neu» nach Onlinevorlagen suchen. Aber das Suchfeld ist nicht klickbar.

Office meint, Sie hätten keine Internetverbindung

© Quelle: PCtipp.ch

In aktuellen Versionen von Word, Excel und PowerPoint finden Sie unter Datei/Neu ein Suchfeld, das für Sie je nach Suchbegriff zahlreiche Vorlagen aus Microsofts Onlinevorlagenfundus aufstöbert. Doch was, wenn Sie schon den Mauszeiger nicht ins Feld bekommen, weil es offenbar deaktiviert ist?

Zwei andere Symptome sind, dass die Suche in der Hilfe keine Resultate anzeigt und dass Sie bei Besuch von Datei/Konto eine gelbe Fläche sehen, die etwas von «Keine Internetverbindung» erzählt.

Office meint, Sie hätten keine Internetverbindung

 © Quelle: PCtipp.ch

Möglichkeit 1: Vermutlich ist in den Office-Einstellungen der Onlinezugang nicht erlaubt. Sie ändern das in einem Ihrer Office-Programme, dann ist das auch in den anderen so eingerichtet. Öffnen Sie in Word, Excel oder PowerPoint Datei/Optionen und klicken Sie in der linken Spalte zuunterst auf Trust Center. Im rechten Fensterteil gehts zu Einstellungen für das Trust Center. Wechseln Sie dort in der linken Spalte zu den Datenschutzoptionen und aktivieren Sie oben am besten gleich beide Optionen: Erhalten von Entwürfen, Informationen, Empfehlungen und Diensten, indem Office der Zugriff und das Vornehmen von Produktverbesserungen auf der Grundlage von Office-Inhalten auf meinem Gerät erlaubt wird sowie Office Verbindungen mit den Onlinediensten von Microsoft gestatten, um lokal, für Ihre Nutzung und Einstellungen relevante Inhalte zur Verfügung zu stellen.

Aktivieren Sie beide Optionen, um den Internetzugriff zu erlauben

 © Quelle: PCtipp.ch

Wenn Windows glaubt, offline zu sein, funktionieren auch die Internetfunktionen des Office-Pakets nicht

 © Quelle: PCtipp.ch

Möglichkeit 2: Haben Sie überhaupt Internetzugang? Wenn Ihr PC entweder tatsächlich keinen Internetzugriff hat oder wenn Windows nur denkt, Sie hätten keinen, dann funktionieren manche Office-Komponenten nicht. Tipps zu Letzterem finden Sie in diesem Artikel: Wenn Windows «denkt», es habe keinen Internetzugriff.

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