Office: Onlinevorlagensuche ist ausgegraut

In aktuellen Versionen von Word, Excel und PowerPoint finden Sie unter Datei/Neu ein Suchfeld, das für Sie je nach Suchbegriff zahlreiche Vorlagen aus Microsofts Onlinevorlagenfundus aufstöbert. Doch was, wenn Sie schon den Mauszeiger nicht ins Feld bekommen, weil es offenbar deaktiviert ist?

Zwei andere Symptome sind, dass die Suche in der Hilfe keine Resultate anzeigt und dass Sie bei Besuch von Datei/Konto eine gelbe Fläche sehen, die etwas von «Keine Internetverbindung» erzählt.