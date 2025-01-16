Office richtig reparieren

Office 365 ist die ab Microsofts Cloud installierte Office-Version, die nur mit einem Microsoft-Konto nutzbar ist. Das kann eines beim Arbeitgeber sein, eines, das Sie selbst abonniert haben oder jenes, das Ihnen vielleicht von der Schule zur Verfügung gestellt wird.

Microsoft Office ist ein umfangreiches Programmpaket, das auf den unterschiedlichsten PCs und Notebooks mit verschiedensten Hardware- und Software-Ausstattungen laufen muss. Da verwundert es nicht, dass hie und da mal ein Fehler auftritt. Mal zickt Outlook herum und präsentiert eine Sanduhr nach der nächsten, mal kann Excel plötzlich keine Dateien mehr öffnen oder es tritt ein anderer mehr oder weniger sonderbarer Fehler auf. In vielen Fällen lässt sich nicht direkt die konkrete Ursache erkennen.

Hilfreiche Office-Reparatur

Statt tagelang nach Lösungen zu suchen, geht es häufig schneller, wenn Sie die Office-eigene Reparaturfunktion benutzen. Die hilft wirklich überraschend oft – die Autorin spricht aus Erfahrung. Aber ebenfalls aus Erfahrung kann die Autorin Ihnen sagen, welche anderen Folgen eine solche Reparatur nach sich ziehen kann. Führen Sie die Reparatur also am besten erst durch, wenn Sie den Artikel fertig gelesen haben.

So geht die Reparatur: Das geht unter Windows 11 noch gleich wie unter Windows 10. Klicken Sie aufs Windows-Startmenü, tippen Sie System ein und öffnen Sie die Systemsteuerung. Öffnen Sie darin via Programme den Punkt Programme und Features (oder Programme und Funktionen). Klicken Sie in der Liste der Programme Ihr Office-Paket an (z. B. Microsoft 365 - de-de) und klicken Sie oben auf Ändern.

Nach einem Bestätigungsfenster der Benutzerkontensteuerung erscheint der Dialog «Wie möchten Sie Ihre Office-Programme reparieren?» Hier stehen eine Schnellreparatur und eine Onlinereparatur zur Wahl. Erfahrungsgemäss wirkt die Schnellreparatur nur selten. Sie können es zuerst mit dieser versuchen; in den meisten Fällen werden Sie danach aber auch noch zur Onlinereparatur greifen müssen. Aktivieren Sie diese und klicken Sie auf Reparieren. Schliessen Sie am besten alle noch geöffneten Office-Programme, also Word, Excel, PowerPoint, Access, Outlook und was da sonst noch offen sein könnte.