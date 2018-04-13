Office: Schriftart im Dokument mitspeichern

Je nach Schriftart haben unterschiedlich viele Zeichen auf einer Zeile Platz, auch wenn die Schriftgrösse gleich bleibt. Damit stimmt die Silbentrennung nicht mehr, allfällige Spaltenumbrüche purzeln durcheinander, Text in Textkästen hat nicht mehr Platz und das Dokument hat vielleicht plötzlich eine Seite mehr. Das gilt für Word genauso wie für PowerPoint. Ein paar Bilder sagen mehr als Tausend Worte. So sieht das Beispieldokument im Original aus (oben links). Es hat genau auf einer Seite Platz und der Text im Textkasten oben rechts passt tipptopp hinein.

Auf einem zweiten Rechner fehlen die im Dokument verwendeten Schriftarten. Öffnet man es dort, sieht das Schriftbild ganz anders aus, weil es mit anderen Schriften angezeigt wird. Der Text im Kasten hat nicht mehr vollständig Platz und unten ist ein Seitenumbruch hinzugekommen.

Natürlich könnte man dem Empfänger des Dokuments die verwendeten Schriftarten einfach nachliefern. Dies ist aber bei kostenpflichtigen Schriftarten häufig nicht erlaubt.

Schrift ins Dokument einbetten

Es gibt bei Word und PowerPoint – wenn auch leider nur unter Windows – die Option, die verwendeten Fonts direkt im Dokument mitzuspeichern. Öffnen Sie das betroffene Dokument und gehen Sie zu Datei/Optionen/Speichern. Haken Sie unterhalb von «Genauigkeit beim Freigeben dieses Dokuments beibehalten» die Option Schriftarten in der Datei einbetten an. Falls der grösste Teil des Dokuments in einer Windows-üblichen Systemschriftart gehalten ist, gibts hier noch zwei Optionen, die Dateigrösse in Grenzen zu halten. Die Option Nur im Dokument verwendete Zeichen einbetten eignet sich zum Beispiel, wenn nur ein paar Zeichen (etwa der Titel) des Dokuments in einer speziellen Schrift gehalten ist. Die zweite Option ist vernünftigerweise meistens schon gesetzt: Allgemeine Systemschriftarten nicht einbetten. Das ist auch meist nicht nötig, da Fonts wie Arial, Courier etc. auf allen Windows-PCs vorhanden sind.