Office/Word: Regenbogen für Schriften und Formen

Dass Sie Ihre Schriftfarben in Word oder PowerPoint frei wählen können, wissen Sie bestimmt. Auch die Formen (Rechtecke, Herzen etc.) aus dem Reiter Einfügen gibts via Rechtsklick und Eigenschaften in frei wählbaren Linien- und Füllfarben. Was aber die wenigsten wissen: Alles, was Sie in Word oder PowerPoint mit einer Farbe füllen können – also Schriften, Formen, WordArt-Objekte – lässt sich wahlweise auch mit einem Farbverlauf ausstatten. In Excel klappts zwar nicht mit Zellen und Zellinhalten, aber auch dort ginge es mit eingefügten Formen. Und zwar genau mit dem Farbverlauf, den Sie selbst festlegen.

Wir zeigen es in Word 2016 (Office 365) an einem eingetippten Text; aber das Farbverlaufswerkzeug funktioniert in Office eigentlich überall gleich, also auch für die Eigenschaften von eingefügten Formen oder WordArt-Objekten.

Schreiben Sie ein paar Wörter hin, z.B. PCtipp Test. Formatieren Sie den Text in der gewünschten Grösse (z.B. 72) und mit der gewünschten Schriftart, zum Beispiel Magneto. Markieren Sie den Text. Klicken Sie mit rechts drauf, klappen Sie die Schriftfarbe auf (A), gehen Sie zu Farbverlauf (B) und wählen Sie dort Weitere Farbverläufe (C).