Wie oft bricht meine Internetverbindung ab?

Das unvorhergesehene Abbrechen der Internetverbindung ist eine lästige Angelegenheit. Längere Unterbrechungen bekommen Sie früher oder später zwangsläufig mit. Falls es sich aber nur um Kurzunterbrechungen von wenigen Sekunden handelt, merken Sie davon allerdings oft nicht viel. Etwa beim «Netflixen» oder «YouTuben» über eine schnelle Verbindung hat der Fernseher oft schon eine Minute oder mehr vom Film voraus-«gebuffert» und kann daher aus dieser Reserve ziehen, bis die Verbindung wieder da ist.

Allerdings gibt es Situationen, in denen auch kürzeste Verbindungsabbrüche sehr stören. Zum Beispiel in einer Videokonferenz. Oder beim Onlinegaming, mitten in einem Dungeon.

Da sollten Sie ein ernstes Wort mit Ihrem Internetprovider reden. Aber wie notieren Sie die Häufigkeit und Dauer der Unterbrechungen am einfachsten?

Lösung: Wir stellen Ihnen zwei kostenlose Tools vor. Das eine ist ein Add-on für den Chrome-Browser, das andere ein lokal installierbares Werkzeug.

Ich persönlich empfehle das Chrome-Add-on, weil der Konfigurationsaufwand minimal ist und das Add-on inklusive Exportfunktionen exakt die Aufgabe erfüllt, die wir für diesen Tipp brauchen.

Chrome-Add-on: Internet Connection Monitor

Derist ein Add-on für den Webbrowser Google Chrome. Es stammt von einem ukrainischen Entwickler, der keine Daten sammelt (die Logs bleiben lokal). Daher fordert das Add-on auch keine speziellen Berechtigungen an. Installieren Sie es in Google Chrome (oder Microsoft Edge), indem Sie die Chrome-Store-Seite ansurfen und aufklicken.

Blenden Sie in der Chrome-Symbolleiste das Icon ein. Hierzu tuts ein Klick aufs Puzzleteil-Symbol, gefolgt vom Stecknadel-Symbol hinter Internet Connection Monitor.