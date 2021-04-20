OneDrive Business: Falsches Änderungs- oder Löschdatum korrigieren

Es ist in der Regel nur ein kosmetisches Problem, irritiert aber dennoch. Wenn Sie beispielsweise um 10:11 vormittags eine lokale Datei geändert oder gelöscht haben, zeigt OneDrive online eine Zeitangabe von 01:11 Uhr nachts. Der Zeitstempel liegt also 9 Stunden in der Vergangenheit.

Noch mehr irritiert es, wenn der offizielle Lösungsweg fehlschlägt. Schauen Sie aber trotzdem nach: Klicken Sie in OneDrive online oben rechts aufs Zahnrad-Symbol, gehen Sie bei Sprache und Zeitzone zu Sprache ändern.