8. Sep 2015
Lesedauer 2 Min.
Tipps & Tricks
OneDrive: Short-URLs erstellen
Auf dem OneDrive gespeicherte Dateien lassen sich einfach per Link teilen. Allerdings ist die URL lang und unpraktisch. So lösen Sie das Problem.
Einzelne Dateien zu teilen, ohne gleich irgendwelche Berechtigungen erteilen zu müssen, geht ganz einfach per URL-Sharing. OneDrive bringt jetzt einen URL-Shortener mit, um «Rattenschwänze» zu vermeiden.
Dieser wird folgendermassen angewendet:
- Melden Sie sich mit Ihrem Microsoft-Konto bei OneDrive an.
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