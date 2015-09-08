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Florian Bodoky
8. Sep 2015
Lesedauer 2 Min.

Tipps & Tricks

OneDrive: Short-URLs erstellen

Auf dem OneDrive gespeicherte Dateien lassen sich einfach per Link teilen. Allerdings ist die URL lang und unpraktisch. So lösen Sie das Problem.
© Quelle: PCtipp.ch

Einzelne Dateien zu teilen, ohne gleich irgendwelche Berechtigungen erteilen zu müssen, geht ganz einfach per URL-Sharing. OneDrive bringt jetzt einen URL-Shortener mit, um «Rattenschwänze» zu vermeiden. 

Dieser wird folgendermassen angewendet:

  1. Melden Sie sich mit Ihrem Microsoft-Konto bei OneDrive an.

© Quelle: PCtipp.ch

  • Wählen Sie mit einem Rechtsklick die gewünschte Datei aus. 
  • Wählen Sie den Menüpunkt Teilen.

    • © Quelle: PCtipp.ch

  • Im nun aufpoppenden Fenster bestimmen Sie, wer den Link erhalten soll und klicken auf die Option Link abrufen.

    • © Quelle: PCtipp.ch

  • Ein normaler OneDrive-Link wird angezeigt. Klicken Sie nun auf Link kürzen.

    • © Quelle: PCtipp.ch

  • Der gekürzte Link wird nun angezeigt und kann kopiert werden.

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