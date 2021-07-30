OneDrive: Speicherplatz verwalten und Dateien lokal vorhalten

Durchs Deaktivieren der Option werden alle in OneDrive liegenden Dateien vollständig in den lokalen OneDrive-Ordner heruntergeladen. Die liegen damit sowohl online auf OneDrive als auch lokal auf Ihrer Festplatte. Das ist bei einem kostenlosen OneDrive-Konto zwar fast nie ein Problem, denn dieses kann ohnehin nur maximal 5 Gigabytes Daten horten. Für fünf Gigabytes hat es wohl auf fast jeder lokalen Festplatte ausreichend Platz. Falls es sich jedoch um ein kostenpflichtiges Konto (allenfalls von der Schule oder vom Arbeitgeber) handelt, könnte die Datenmenge die Speicherkapazität Ihrer Festplatte überschreiten. Prüfen Sie unbedingt vorher, wie gross die zu erwartende Datenmenge ist.

Im privaten, kostenlosen OneDrive gehts folgendermassen: Klicken Sie aufs OneDrive-Icon im Infobereich, auf Hilfe & Einstellungen sowie auf Online anzeigen. Es öffnet sich der Webbrowser. Melden Sie sich allenfalls per Klick aufs Benutzersymbol in der oberen rechten Ecke mit Ihrem OneDrive- bzw. Microsoft-Login an. In der Online-Version von OneDrive angekommen, werfen Sie einen Blick in die linke Spalte. Ganz unten finden Sie etwa eine Info wie «751 MB verwendet von 5 GB». In diesem Fall würden also maximal 751 Megabytes heruntergeladen, was in heutigen Zeiten ein Klacks wäre.