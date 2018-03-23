OneDrive: Wie viel Platz ist noch frei?

Unternehmens-OneDrive: Am einfachsten gehts, wenn Sie die OneDrive-App installiert haben. Klicken Sie in Windows unten rechts im Infobereich mit der rechten Maustaste aufs OneDrive-Wölkchen. Im Kontextmenü haben Sie sogar die Wahl zwischen zwei Einträgen: Einstellungen zeigt im Reiter Konto die verwendete Datenmenge an. Abgesehen davon finden Sie auch den Eintrag Speicher verwalten. Der öffnet den Webbrowser. Falls Sie darin nicht in Ihr Office- bzw. SharePoint-Konto eingeloggt sind, müssen Sie Ihren Benutzernamen (meist Ihre zugehörige Unternehmens-Mailadresse) und das Kennwort eintippen. Damit landen Sie auf einer Webseite, die oben rechts unscheinbar zeigt, wie viele Gigabyte von den (meistens) 1 Terabyte noch frei sind.

Ohne App? Die oben erwähnte Info lässt sich nur schwer finden, wenn Sie an einem PC sitzen, auf dem die App nicht installiert ist. Loggen Sie sich per Webbrowser in Ihr Office-Konto ein und klicken Sie allenfalls unten auf Zu OneDrive wechseln. Klicken Sie oben rechts auf Einstellungen (das ist das Zahnrad-Symbol). Wechseln Sie zu Websiteeinstellungen. Hier sind zahlreiche Einstellungslinks aufgeführt. In der Rubrik Websitesammlungsverwaltung entdecken Sie einen Link namens Speichermetriken. Damit sind Sie wieder auf der oben erwähnten Seite angelangt und können den verfügbaren Platz einsehen.