Mit Onleihe virtuell Bibliotheksbücher ausleihen – so gehts

Update 2023/Hinweis: Die Redaktorin hat dies mit einem alten ZB-Zürich-Mitgliedsausweis ausprobiert. Der Redaktorin wurde auf (telefonische) Anfrage im Mai 2023 mitgeteilt, dass ein Onleihe-Zugang für die Nutzung jährlich durch die Bibliothek freigeschaltet werden muss. Man könne dies nicht selbst im Bibliotheks-Login erledigen. Man muss dies beantragen, indem man eine E-Mail an den Kundenservice der Bibliothek schickt. Uns wurde fast umgehend geantwortet. Für die PURA-/SLSKey-Erneuerung wurde allerdings ein Foto eines amtlichen Ausweises verlangt.

Wenn Sie z. B. via Onleihe-App ein E-Book ausleihen, wird das mit Ihrem Bibliothekskonto verknüpft. Das heisst, Sie können sich später z. B. am Computer einloggen; dort wird es ebenfalls verfügbar sein. Was bei uns 2020 nicht funktionierte, ist, direkt an einer bestimmten Stelle weiterzulesen. Es funktionierte nur pro Gerät korrekt.

Was Sie für manche kopiergeschützte Bücher brauchen werden, ist eine Adobe-ID. Die können Sie über diesen Link kostenlos erstellen.

(Ursprung: Nov. 2019, aktualisiert am 31.05.23)

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