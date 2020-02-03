Onlinetipp Stadt Zürich: In welchem Kreis ist diese Adresse?

Es stimmt, dass viele von uns Zürcherinnen und Zürchern ein ziemliches Theater um eine eigentlich rein bürokratische Angelegenheit machen: die Stadtkreise. So lebt und arbeitet die Einwohnerschaft der grössten Schweizer Stadt nicht einfach bloss in Quartieren wie «Zürich-Oerlikon», «Zürich-Wiedikon» oder «Aussersihl». Sie leben in einem von zwölf Stadtkreisen, die meist nicht von den Postleitzahl-Endziffern ableitbar sind. Beispiele gefällig? Oerlikon mit PLZ 8050 (manche sagen «Züri-Füfzg», aber es ist im Kreis 11), Wiedikon mit PLZ 8003 oder 8055 (Kreis 3) oder Aussersihl mit PLZ 8004 (Kreis 4). Die PCtipp-Redaktion befindet sich am Kalanderplatz, ebenfalls Kreis 3, aber mit Postleitzahl 8045.

Die Stadtkreise gehören ein wenig zur lokalzürcherischen Geheimsprache. Geheim deshalb, weil man auch als aufmerksamer Tourist nicht alle Naselang über Stadtkreisbezeichnungen stolpert. So heissen die städtischen Bahnhöfe und Tram- oder Bushaltestellen eben nicht «Kreis 3 Bahnhof», sondern eben beispielsweise «Bahnhof Wiedikon». Die Stadtkreise erschliessen sich einem meist erst, wenn man den Gang zum Personenmeldeamt bereits hinter sich hat: «Wo wohnsch?» – «Langstrass» – «Chreis 4 oder 5?» – «Im Vieri, dänk!». Schwein gehabt!

Dabei handelt es sich genau genommen wirklich nur um eine bürokratische Aufteilung der Stadt. Pro Kreis gibts etwa ein Kreisbüro, das zum Beispiel ein Personenmeldeamt beherbergt. Die Stadtkreise sind auch bei Kommunalwahlen relevant.

Jetzt aber: Welcher Stadtkreis ist das?

Wer jetzt endlich wissen will, zu welchem Stadtkreis eine bestimmte Stadtzürcher Adresse gehört, führe seinen Webbrowser hierlang: https://www.maps.stadt-zuerich.ch/

Suchen Sie oben links nach der Adresse, zum Beispiel nach dem Kalanderplatz 5, an dem sich die PCtipp-Redaktion befindet. Die Adresse erscheint auf der Karte. Zudem steht in den Infos auch, zu welchem Kreis die Adresse gehört. Aber warten Sie, es wird noch viel besser!