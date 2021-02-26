Opera: Daten zwischen PC- und Handy-Browser synchronisieren – so gehts

Wer ein Opera-Login hat, kann sich natürlich anmelden. Doch wer keines hat – und auch keines möchte – kein Problem. Sie können Ihre Geräte via QR-Code synchronisieren und werden dann quasi als anonymer Gast «angemeldet». Mit der Synchronisierung können Sie Tabs, Lesezeichen und Passwörter auch auf dem Handy nutzen.