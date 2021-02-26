26. Feb 2021
Lesedauer 2 Min.
Android-Tipp
Opera: Daten zwischen PC- und Handy-Browser synchronisieren – so gehts
Sie nutzen den Opera-Browser am PC und haben Lesezeichen eingerichtet. Möchten Sie die nun auch gerne in der Android-Version nutzen? Die Synchronisierung geht auch ohne Anmeldung.
Wer ein Opera-Login hat, kann sich natürlich anmelden. Doch wer keines hat – und auch keines möchte – kein Problem. Sie können Ihre Geräte via QR-Code synchronisieren und werden dann quasi als anonymer Gast «angemeldet». Mit der Synchronisierung können Sie Tabs, Lesezeichen und Passwörter auch auf dem Handy nutzen.
- Am PC: Öffnen Sie den Opera-Browser und drücken Sie die Tasten Alt+P, um die Einstellungen zu öffnen.
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