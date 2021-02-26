Anzeige
Anzeige
Anzeige
claudia-maag.jpg
Claudia Maag
26. Feb 2021
Lesedauer 2 Min.

Android-Tipp

Opera: Daten zwischen PC- und Handy-Browser synchronisieren – so gehts

Sie nutzen den Opera-Browser am PC und haben Lesezeichen eingerichtet. Möchten Sie die nun auch gerne in der Android-Version nutzen? Die Synchronisierung geht auch ohne Anmeldung.

Opera-Einstellungen

© (Quelle: Screenshot/PCtipp.ch)

Wer ein Opera-Login hat, kann sich natürlich anmelden. Doch wer keines hat – und auch keines möchte – kein Problem. Sie können Ihre Geräte via QR-Code synchronisieren und werden dann quasi als anonymer Gast «angemeldet». Mit der Synchronisierung können Sie Tabs, Lesezeichen und Passwörter auch auf dem Handy nutzen.

Synchronisieren via QR-Code

 © Quelle: Screenshot/PCtipp.ch
  1. Am PC: Öffnen Sie den Opera-Browser und drücken Sie die Tasten Alt+P, um die Einstellungen zu öffnen.

Wählen Sie die QR-Synchronisierung-Option

 © Quelle: Screenshot/PCtipp.ch

  • Scrollen Sie runter bis zu Synchronisierung.
  • Klicken Sie auf die Schaltfläche Anmelden sowie anschliessend auf Synchronisierung aktivieren.
  • Nun wird das Anmeldefenster geöffnet. Wählen Sie Schnelle QR-Synchronisierung mit dem Smartphone.
  • Nehmen Sie nun das Smartphone zur Hand. Via Opera-für-Android-App scannen Sie nun den QR-Code. Tippen Sie hierzu rechts des Suchfelds auf das kleine QR-Code-Symbol.
  • Scannen und prüfen Sie die Übereinstimmungen des auf beiden Geräten angezeigten Codes.
  • Am PC: Klicken Sie auf Ja, sie stimmen überein.

  • Nun wird in der Desktop-Version Geschafft! Sie sind jetzt angemeldet angezeigt (als: Anonym).

  • Um z.B. die Lesezeichen auf dem Handy zu sehen: Klicken Sie unten rechts auf das rote Opera-Logo und gehen dann zum Menüpunkt Lesezeichen.

    • Opera für Android

     © Quelle: Screenshot/PCtipp.ch

    Kommentare

    Browser Opera Internet & Sicherheit
    Anzeige
    Anzeige

    Neueste Beiträge

    News
    Apple wird 50 und feiert weltweit mit Stars
    Apple wurde vor 50 Jahren gegründet. Die Kultmarke feierte das im März mit einer Reihe von Events in Nordamerika, Europa und Asien. Das sind die Highlights in Bildern:
    1 Minute
    Boden_Boris_0614_frei_500x500.jpg
    Boris Boden
    6. Apr 2026
    Mehr erfahren
    News
    Vodafone sammelt eine Million alte Handys für den WWF
    Vodafone und der WWF haben ihr gemeinsames Kampagnenziel erreicht: Insgesamt wurden eine Million ungenutzter Handys gesammelt. Für jedes Gerät spendete der Netzbetreiber ein britisches Pfund für die Projekte der Naturschutzorganisation.
    3 Minuten
    Boden_Boris_0614_frei_500x500.jpg
    Boris Boden
    6. Apr 2026
    Mehr erfahren
    News
    IBM und ETH Zürich entwickeln Algorithmen für KI und Quantencomputing
    IBM und ETH Zürich treiben die Entwicklung neuer Algorithmen voran, die KI, klassische Datenverarbeitung und Quantencomputing verbinden. In den nächsten zehn Jahren will man damit gemeinsam komplexe Probleme in Wirtschaft und Wissenschaft effizienter lösen.
    2 Minuten
    NMGZ-Portraits-Buehlmann-sw.png
    Christian Bühlmann
    6. Apr 2026
    Mehr erfahren

    Das könnte Sie auch interessieren

    Praxis
    Windows-Pflege
    CCleaner: ja oder nein?
    Die Wartungs-Software CCleaner hält sich seit Jahren und ist bei vielen Anwendern beliebt. Doch braucht es dieses Tool heute noch? Und wenn ja, welche Version empfiehlt sich – die Free-Variante oder die kostenpflichtige Pro-Fassung?
    6 Minuten
    luca-diggelmann.jpg
    Luca Diggelmann
    25. Mär 2026
    Praxis
    Mail-Tipps
    14 Tricks für Gmail
    Googles Mail-Software Gmail kann viel mehr, als nur E-Mails anzuzeigen. Mit den richtigen Einstellungen wird Ihr Posteingang schneller, aufgeräumter – und verzeiht sogar peinliche Sende-Fehler. Unsere 14 Tricks machen Gmail auf dem PC noch effizienter.
    8 Minuten
    NMGZ-Portraits-Website.png
    Pascal Scherrer
    24. Mär 2026
    Praxis
    Fünf tolle Tricks für Firefox
    Fünf clevere Tricks für deutlich mehr Spass mit Firefox.
    1 Minute
    luca-diggelmann.jpg
    Luca Diggelmann
    30. Mär 2026
    Anzeige
    Anzeige
    Anzeige
    Anzeige
    Anzeige
    Anzeige

    Kommentare