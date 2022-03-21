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Claudia Maag
21. Mär 2022
Lesedauer 2 Min.

Browser-Tipp

Opera: Musikhören ohne Add-on oder App – so gehts

Der Opera-Browser bietet unter anderem einen integrierten Musikplayer.

Bei Opera benötigt man weder eine Erweiterung, noch App oder einen Webplayer, um Musik zu hören

© (Quelle: Screenshot/PCtipp.ch)

Den Musikplayer gibts beim Opera-Browser bereits seit 2020. Mittlerweile sind folgende Musikstreamingdienste verfügbar: Apple Music, Deezer, Soundcloud, Spotify, Tidal und YouTube Music.

Beispiel des integrierten Musikplayers nach Anmeldung bei Spotify

 © Quelle: Screenshot/PCtipp.ch

1. Klicken Sie auf das Player-Symbol in der Seitenleiste (links).

2. Sie können sich nun wahlweise bei Apple Music, Spotify oder YouTube Music etc. anmelden. Klicken Sie auf den entsprechenden Musikstreamingdienst.

3. Beispiel Spotify: Klicken Sie auf den Anmelden-Button.

Zusatztipp: Durch Klicken auf das Player-Symbol links verschwindet der Musikstreaming-Dienst und Sie können zu Ihrem Lieblingssong im Browser weiterarbeiten. Wenn Sie den Browser schliessen und am nächsten Tag wieder öffnen, sind Sie noch immer angemeldet, müssen die Musik aber über das Player-Symbol starten. So wird zum Beispiel verhindert, dass man an einer Videokonferenz teilnimmt, währenddessen den Browser öffnet und direkt laute, unpassende Musik erschallt...

Hinweis: Dies wurde unter Windows 10 mit der Opera-Version 84.0.4316.31 durchgeführt.

Bei Opera geht ein Update übrigens so: Ganz oben links klicken Sie auf das rote O-Symbol und wählen Update & Wiederherstellung.

(Ursprung 2020; aktualisiert am 18.03.22)

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