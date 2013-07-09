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Gaby Salvisberg
9. Jul 2013
Lesedauer 3 Min.

Tipps & Tricks

Ordner-Favoriten fehlen in Windows-Explorer

Problem: Seit ich in Windows 7 ein Säuberungsprogramm habe durchlaufen lassen, kann ich im Windows Explorer (nicht Internet Explorer!) keine Favoriten mehr platzieren. Jene, die ich dort bereits hatte, sind ebenfalls verschwunden. Der Ordner Favoriten ist und bleibt leer. Wie bekomme ich diese oft benötigte Funktion zurück?
PcTipp
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© Quelle: PCtipp.ch

Lösung: Möglicherweise hat das Säuberungsprogramm den Ordner gleich ganz entsorgt. Öffnen Sie C:\Benutzer\IhrName bzw. C:\Users\IhrName. Dort fehlt jetzt bei Ihnen wahrscheinlich der Ordner «Links». 

Erstellen Sie ihn einfach neu: Entweder klicken Sie hierzu mit der rechten Maustaste in den schmalen weissen Bereich direkt linkerhalb der Ordnernamen und gehen im Kontextmenü zu Neu/Ordner oder Sie öffnen Datei (Tastenkombination Alt+D) und schnappen sich den Befehl Neu/Ordner im jetzt angezeigten Menü. Benennen Sie den Ordner Links und drücken Enter. Schon lassen sich die Ordnerfavoriten wieder benutzen.

Tipps: Achten Sie darauf, dass Sie im Links-Ordner keine Dateien ablegen, sondern nur Verknüpfungen zu Dateien oder Ordnern. Sollte eine Verknüpfung nicht gleich erscheinen, versuchen Sie das Fenster via Ansicht (Alt+A) zu Aktualisieren oder schliessen und öffnen Sie das Explorer-Fenster wieder.

Übrigens: Der Versuch, Verknüpfungen zu einzelnen Dateien zu erstellen kann sich als schwieriger erweisen als die Ordnerverknüpfungen. Mit diesem Trick klappt es aber trotzdem. Klicken Sie im Windows-Explorer mit der rechten Maustaste auf die gewünschte Datei und gehen im Kontextmenü zu Verknüpfung erstellen. Die taucht zunächst an Ort und Stelle auf. Halten Sie die Shift-Taste gedrückt und klicken - wieder mit der rechten Maustaste - auf die soeben erstellte Verknüpfung. Wählen Sie jetzt im Kontextmenü Senden an. In der (dank Shift-Taste) erweiterten Liste von Zielen wählen Sie Links. Die Verknüpfung erscheint jetzt in der Favoritenliste.

Halten Sie die Shift-Taste beim Anwählen des Ziels Links weiterhin gedrückt, wird der Link nicht kopiert, sondern verschoben, verschwindet also wieder in der Dateiliste. Dies ist sehr praktisch, weil Sie sich damit das Löschen des Links ersparen, den Sie im Dateiordner selbst nicht mehr brauchen. (PCtipp-Forum)

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