Ordner, individuell aufgehübscht

Wenn jedoch eine durchgängige Ästhetik wichtig ist, kommen spezialisierte Anwendungen wie FancyFolders ins Spiel. Die kostenlose Anwendung wird auf Github unter go.pctipp.ch/3344 geladen, indem Sie auf den Link Download latest Fancy Folders release klicken. Da FancyFolders nicht von Apple beglaubigt wurde, muss die kleine Anwendung vor dem ersten Start mit der rechten Maustaste angeklickt und im Kontextmenü der Befehl Öffnen angewählt werden. Künftig lässt sie sich wie jede andere Software starten.

Die Handhabung ist weitgehend selbsterklärend. FancyFolders stellt automatisch einen Ordner zur Verfügung, der farblich geändert Bild 2 A, oder um Texte ergänzt wird B. Wenn Sie zufrieden sind, speichern Sie den neuen Ordner auf dem Schreibtisch C.

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