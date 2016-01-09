Ordner-Verschieben scheitert: «in anderem Programm geöffnet»

Klingt logisch! Was in Benutzung ist, kann man nicht verschieben oder löschen. Aber als Sie nachschauen, merken Sie: Nein, weder der Ordner selbst noch eine Datei darin wird verwendet. Was könnte da los sein und – viel wichtiger – wie lösen Sie das Problem?

Zunächst: Lassen Sie das Fehlermeldungsfenster einfach mal stehen. Schieben Sie es gegebenenfalls aus dem Weg, indem Sie es am Titelbalken packen und beiseite ziehen.

Lösung: Windows scheint hier Daten, die mit dem Schreibschutz-Attribut ausgestattet sind, mit Daten zu verwechseln, die in Benutzung sind. Entfernen Sie den Schreibschutz, dann klappt es. Achten Sie in der Fehlermeldung auf den Ordnernamen, im Beispiel-Screenshot ist es der Ordner namens «2013». Öffnen Sie den Windows-Explorer und darin den Ordner, in welchem der fragliche Ordner liegt. Klicken Sie mit Rechts darauf und öffnen Sie die Eigenschaften. Im Reiter Allgemein finden Sie unten die Attribute. Wenn der Ordner selbst oder enthaltene Dateien schreibgeschützt sind, erkennen Sie das daran, dass die Option «Schreibgeschützt» entweder angehakt oder zumindest mit einem blauen Quadrat gefüllt ist.