Ordner zeigen Grösse

Öffnen Sie das gewünschte Fenster mit den Ordnern und rufen Sie mit Command+2 die Listenansicht auf. Wählen Sie im Menü Darstellung den Befehl Darstellungsoptionen einblenden und markieren Sie ganz unten die Option Alle Grössen berechnen. Es mag je nach Grösse des Ordners einen Moment dauern, aber jetzt wird der ­Inhalt durchgezählt.

Tipp im Tipp: Die Anordnung der Spalten lässt sich mit der Maus verschieben, so wie in der Abbildung unten gezeigt – und natürlich werden die Ordner bei der Sortierung nach Grösse korrekt eingereiht.