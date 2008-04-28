Anzeige
Anzeige
Anzeige
gaby-salvisberg.jpg
Gaby Salvisberg
28. Apr 2008
Lesedauer 2 Min.

Tipps & Tricks

Ordnerpfade bzw. Umgebungsvariablen

Problem: Wenn man unter Windows bei Start/Ausführen z.B. %ProgramFiles% eingibt, öffnet sich automatisch der Programme-Ordner. Gibt es noch andere solche «allgemeinen Ordnerpfade»?
PcTipp
PcTipp
© Quelle: PCtipp.ch

Lösung: Diese Ordnerpfade bezeichnet man im Fachjargon als Umgebungsvariablen. Sie dienen unter Anderem dazu, Windows und den darauf installierten Programmen den richtigen Ordner zu zeigen.

Zwei Beispiele: Bei einer standardmässigen Windows-Installation wird festgelegt, dass die Programmdateien innerhalb von C:\Programme (Windows XP) oder C:\Program Files (Vista) liegen. Mit speziellen Installations-Skripts könnte der Administrator aber einen ganz anderen Ordner als Programmordner definieren. Damit auf einem nicht-standardmässigen System die Programme trotzdem wissen, wohin sie sich installieren müssen, stellt Windows solche Variablen bereit.

Ähnliches gilt auch für die Variable %userprofile%. Wenn Sie als Benutzer «Hans» bei Start/Ausführen die Zeichenfolge %userprofile% eingeben, dann erscheint z.B. unter Vista der Ordner C:\Users\Hans. Tut das auf demselben PC der Benutzer «Fritz», wird ihm hingegen sein eigener persönlicher Ordner angezeigt.

Viele dieser Umgebungsvariablen lassen sich in der Eingabeaufforderung anzeigen. Tippen Sie dort mal set ein und drücken Sie Enter. Da finden Sie z.B. unter Vista solche Einträge:

ALLUSERSPROFILE=C:\ProgramData

HOMEDRIVE=C:

ProgramData=C:\ProgramData

ProgramFiles=C:\Program Files

SystemDrive=C:

SystemRoot=C:\Windows

TEMP=C:\Users\IhrName\AppData\Local\Temp

TMP=C:\Users\IhrName\AppData\Local\Temp

USERPROFILE=C:\Users\IhrName

windir=C:\Windows

Wenn Sie nun z.B. unter Vista Ihren Temp-Ordner öffnen wollen, tippen Sie bei Start/Ausführen einfach %temp% oder %tmp% ein, dann landen Sie automatisch bei C:\Users\IhrName\AppData\Local\Temp. (PCtipp-Forum)

Kommentare

Windows Datenverwaltung Kummerkasten PC Software Windows & PC Software & Tools
Anzeige
Anzeige

Neueste Beiträge

Neues Honor-Logo
News
Honor: Neues Logo und der Wandel zum KI-Ökosystem-Anbieter
Der Technologiekonzern Honor hat sein neues Markenlogo vorgestellt. Es soll für die Ambiotionen stehen, mit denen sich der Smartphonehersteller zum Anbeiter eines offen KI-Geräte-Ökosystems transformieren will.
3 Minuten
Boden_Boris_0614_frei_500x500.jpg
Boris Boden
4. Aug 2026
Mehr erfahren
Fliegende Mobilfunkzellen
News
Telekom testet fliegende Mobilfunkzellen im Wechselbetrieb
Die Deutsche Telekom hat erstmals zwei fliegende Mobilfunkantennen so eingesetzt, dass sie sich bei der Netzversorgung nahtlos abwechseln. Eine zusätzliche Satellitenverbindung bindet die Flugzeuge direkt an das Mobilfunkkernnetz an.
3 Minuten
Bernhard_Roland_frei_angesetzt_500x500_sw.jpg
Roland Bernhard
5. Aug 2026
Mehr erfahren
News
Lesertest
Aufruf Lesertest Samsung SSD 990
Würden Sie gerne einmal ein Produkt testen und bewerten? Dann haben wir genau das Richtige für Sie: In Kooperation mit Samsung sucht der PCtipp fünf pfiffige Anwenderinnen bzw. Anwender, die das schnelle interne Samsung-SSD MZ-V9V2T0BW mit satten 2 TB Speicher testen.
2 Minuten
NMGZ-Portraits-Sascha-sw.png
Sascha Zäch
6. Aug 2026
Mehr erfahren

Das könnte Sie auch interessieren

Praxis
Cheat-Sheet
Kleiner Excel-Spick von Microsoft – übersetzt von PCtipp
Microsoft hat auf einer Seite 50 nützliche Excel-Tastenkürzel bereitgestellt. Wir haben sie übersetzt und ans Schweizer Tastaturlayout angepasst.
2 Minuten
gaby-salvisberg.jpg
Gaby Salvisberg
15. Jul 2026
Praxis
Windows-Tipps
Optimale Einstellung für Windows 11
Im digitalen Zeitalter ist ein massgeschneidertes Betriebssystem Gold wert. Doch viele nützliche Optionen sind tief in den Einstellungen von Windows 11 versteckt. Die folgende Wegleitung hilft, noch mehr aus Ihrem Computer herauszuholen.
8 Minuten
NMGZ-Portraits-Website.png
Pascal Scherrer
12. Jul 2026
Praxis
Outlook-Tipps
Das neue Outlook
Microsoft hat seine beliebte E-Mail- und Organisations-Software Outlook komplett überarbeitet. Wir zeigen Ihnen Schritt für Schritt, wie Sie die neue Version einrichten, bedienen und optimal auf Ihre Bedürfnisse anpassen.
9 Minuten
Platzhalter-Person.webp
Beat Rüdt
10. Apr 2024
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige

Kommentare