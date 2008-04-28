Ordnerpfade bzw. Umgebungsvariablen

Lösung: Diese Ordnerpfade bezeichnet man im Fachjargon als Umgebungsvariablen. Sie dienen unter Anderem dazu, Windows und den darauf installierten Programmen den richtigen Ordner zu zeigen.

Zwei Beispiele: Bei einer standardmässigen Windows-Installation wird festgelegt, dass die Programmdateien innerhalb von C:\Programme (Windows XP) oder C:\Program Files (Vista) liegen. Mit speziellen Installations-Skripts könnte der Administrator aber einen ganz anderen Ordner als Programmordner definieren. Damit auf einem nicht-standardmässigen System die Programme trotzdem wissen, wohin sie sich installieren müssen, stellt Windows solche Variablen bereit.

Ähnliches gilt auch für die Variable %userprofile%. Wenn Sie als Benutzer «Hans» bei Start/Ausführen die Zeichenfolge %userprofile% eingeben, dann erscheint z.B. unter Vista der Ordner C:\Users\Hans. Tut das auf demselben PC der Benutzer «Fritz», wird ihm hingegen sein eigener persönlicher Ordner angezeigt.

Viele dieser Umgebungsvariablen lassen sich in der Eingabeaufforderung anzeigen. Tippen Sie dort mal set ein und drücken Sie Enter. Da finden Sie z.B. unter Vista solche Einträge:

ALLUSERSPROFILE=C:\ProgramData

HOMEDRIVE=C:

ProgramData=C:\ProgramData

ProgramFiles=C:\Program Files

SystemDrive=C:

SystemRoot=C:\Windows

TEMP=C:\Users\IhrName\AppData\Local\Temp

TMP=C:\Users\IhrName\AppData\Local\Temp

USERPROFILE=C:\Users\IhrName

windir=C:\Windows

Wenn Sie nun z.B. unter Vista Ihren Temp-Ordner öffnen wollen, tippen Sie bei Start/Ausführen einfach %temp% oder %tmp% ein, dann landen Sie automatisch bei C:\Users\IhrName\AppData\Local\Temp. (PCtipp-Forum)