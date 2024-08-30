Anzeige
Anzeige
Anzeige
gaby-salvisberg.jpg
Gaby Salvisberg
30. Aug 2024
Lesedauer 2 Min.

Tipps & Tricks

Ordnerstruktur ohne Inhalte kopieren

Müssen Sie unter Windows eine Ordnerstruktur so kopieren, dass nur die Ordnerstruktur mit leeren Ordnern ohne die bisherigen Dateien kopiert wird? So gehts.
Der eingetippte Befehl im Ausführen-Fenster

Den Befehl können Sie direkt ins Ausführen-Fenster tippen

© Quelle: PCtipp.ch

Lösung: Das geht über einen recht einfachen Konsolenbefehl, den Sie aber auch direkt ins Ausführen-Fenster tippen können.

Gehen Sie zu Start/Ausführen oder drücken Sie Windowstaste+R. Tippen Sie folgenden Befehl in das Eingabefeld:

xcopy "C:\alt" "C:\neu\" /T /E

Den Befehl können Sie direkt ins Ausführen-Fenster tippen

 © Quelle: PCtipp.ch

Ersetzen Sie dabei die Pfadangaben "C:\alt" sowie "C:\neu" mit denen der gewünschten Verzeichnisse. Für den Screenshot haben wir folgenden Befehl verwendet:

xcopy "C:\Users\GSAL\Pictures" "C:\Users\GSAL\Pictures2\" /T /E

Oder Sie verwenden denselben Befehl in der Eingabeaufforderung:

Alternativ ist auch die Eingabeaufforderung dafür geeignet

 © Quelle: PCtipp.ch

Wenn der neue Ordner noch nicht existiert oder wenn Sie beim Zielpfad den abschliessenden Backslash (\) vergessen, werden Sie anschliessend gefragt, ob es sich bei dem Pfad um ein Verzeichnis oder eine Datei handelt. Drücken Sie in diesem Fall die Taste V für Verzeichnis, um die Ordnerstruktur zu kopieren.

Kommentare

Datenverwaltung Windows Windows & PC
Anzeige
Anzeige

Neueste Beiträge

News
Samsung: Mit dem Headset gegen die Reisekrankheit
Mit der kostenlosen Hearapy App von Samsung können Menschen, die unter der Reisekrankheit leiden, die Kopfhörer Galaxy Buds4 Pro einsetzen, um einen Ton zu erzeugen, der das Gleichgewichtssystem im Innenohr stimuliert und so die Beschwerden lindern soll.
3 Minuten
Boden_Boris_0614_frei_500x500.jpg
Boris Boden
1. Apr 2026
Mehr erfahren
News
Streamingdienste via Sunrise nun auch ohne TV-Abo buchen
Neu können alle Sunrise-Kunden mit einem Mobile-, Internet- oder Home Security-Abo Streamingdienste bei Sunrise abonnieren – ein TV-Abo wird nicht mehr vorausgesetzt.
2 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
31. Mär 2026
Mehr erfahren
Zu sehen ist auf dem Bild das neuste Nothing-Handy phone 4a pro
Tests
Mittelklasse deluxe
Smartphone Nothing Phone (4a) pro im PCtipp-Test
Das Nothing-Smartphone 4a pro ist nicht nur ein günstiges Mittelklasse-Handy. Auch leistungsseitig und punkto Bedienung setzt es Massstäbe. Der PCtipp-Test zeigt alle Vorzüge.
3 Minuten
NMGZ-Portraits-Daniel-sw.png
Daniel Bader
1. Apr 2026
Mehr erfahren

Das könnte Sie auch interessieren

Praxis
Windows-Pflege
CCleaner: ja oder nein?
Die Wartungs-Software CCleaner hält sich seit Jahren und ist bei vielen Anwendern beliebt. Doch braucht es dieses Tool heute noch? Und wenn ja, welche Version empfiehlt sich – die Free-Variante oder die kostenpflichtige Pro-Fassung?
6 Minuten
luca-diggelmann.jpg
Luca Diggelmann
25. Mär 2026
Praxis
Mail-Tipps
14 Tricks für Gmail
Googles Mail-Software Gmail kann viel mehr, als nur E-Mails anzuzeigen. Mit den richtigen Einstellungen wird Ihr Posteingang schneller, aufgeräumter – und verzeiht sogar peinliche Sende-Fehler. Unsere 14 Tricks machen Gmail auf dem PC noch effizienter.
8 Minuten
NMGZ-Portraits-Website.png
Pascal Scherrer
24. Mär 2026
Praxis
Fünf tolle Tricks für Firefox
Fünf clevere Tricks für deutlich mehr Spass mit Firefox.
1 Minute
luca-diggelmann.jpg
Luca Diggelmann
30. Mär 2026
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige

Kommentare