Tipps & Tricks
Ordnerstruktur ohne Inhalte kopieren
Lösung: Das geht über einen recht einfachen Konsolenbefehl, den Sie aber auch direkt ins Ausführen-Fenster tippen können.
Gehen Sie zu Start/Ausführen oder drücken Sie Windowstaste+R. Tippen Sie folgenden Befehl in das Eingabefeld:
xcopy "C:\alt" "C:\neu\" /T /E
Ersetzen Sie dabei die Pfadangaben "C:\alt" sowie "C:\neu" mit denen der gewünschten Verzeichnisse. Für den Screenshot haben wir folgenden Befehl verwendet:
xcopy "C:\Users\GSAL\Pictures" "C:\Users\GSAL\Pictures2\" /T /E
Oder Sie verwenden denselben Befehl in der Eingabeaufforderung:
Wenn der neue Ordner noch nicht existiert oder wenn Sie beim Zielpfad den abschliessenden Backslash (\) vergessen, werden Sie anschliessend gefragt, ob es sich bei dem Pfad um ein Verzeichnis oder eine Datei handelt. Drücken Sie in diesem Fall die Taste V für Verzeichnis, um die Ordnerstruktur zu kopieren.
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