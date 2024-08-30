Ordnerstruktur ohne Inhalte kopieren

Lösung: Das geht über einen recht einfachen Konsolenbefehl, den Sie aber auch direkt ins Ausführen-Fenster tippen können.

Gehen Sie zu Start/Ausführen oder drücken Sie Windowstaste+R. Tippen Sie folgenden Befehl in das Eingabefeld:

xcopy "C:\alt" "C:

eu\" /T /E