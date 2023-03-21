OsmAnd: Standort mit Kontakten teilen

Wie man das von Google Maps kennt, können Sie auch in der Navi-App OsmAnd Ihren Standort mit anderen teilen.

Falls noch nicht geschehen, erlauben Sie der App die Standorterkennung. Drücken Sie etwas länger (Longpress) auf Ihren Standort. Nun erscheint das Karten-Kontextmenü. In diesem Menü finden Sie den Teilen-Button. Tippen Sie auf Senden, um Ihren Standort über die üblichen Mailprogramme oder Messenger zu teilen. Alternativ können Sie hier den Standort, eine Adresse, Koordinaten oder den POI-Namen kopieren.

Hinweis: Dies wurde mit einem Android-12-Handy und der OsmAnd-App-Version 4.3.12 durchgeführt.

Die kostenlose OpenStreetMap-App «OsmAnd - Karten & GPS Offline» gibts für Android und iOS. Wie Sie Kartenmarkierungen hinzufügen und verwalten, ist hier erklärt.