21. Mär 2023
Lesedauer 2 Min.
Tipps
OsmAnd: Standort mit Kontakten teilen
Wenn Sie eine interessante Location mit Freunden oder der Familie mitteilen möchten, geht das auch in der Open-Source-Karten-App OSM And.
Wie man das von Google Maps kennt, können Sie auch in der Navi-App OsmAnd Ihren Standort mit anderen teilen.
- Falls noch nicht geschehen, erlauben Sie der App die Standorterkennung.
- Drücken Sie etwas länger (Longpress) auf Ihren Standort. Nun erscheint das Karten-Kontextmenü.
- In diesem Menü finden Sie den Teilen-Button.
- Tippen Sie auf Senden, um Ihren Standort über die üblichen Mailprogramme oder Messenger zu teilen.
- Alternativ können Sie hier den Standort, eine Adresse, Koordinaten oder den POI-Namen kopieren.
Hinweis: Dies wurde mit einem Android-12-Handy und der OsmAnd-App-Version 4.3.12 durchgeführt.
Die kostenlose OpenStreetMap-App «OsmAnd - Karten & GPS Offline» gibts für Android und iOS. Wie Sie Kartenmarkierungen hinzufügen und verwalten, ist hier erklärt.
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