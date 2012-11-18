Anzeige
Anzeige
Anzeige
gaby-salvisberg.jpg
Gaby Salvisberg
18. Nov 2012
Lesedauer 2 Min.

Tipps & Tricks

Outlook 2010: Signatur bei neuem Termin

Problem: In den Optionen von Outlook 2010 kann ich definieren, dass bei neuen E-Mails automatisch eine Signatur hinzugefügt wird. Geht das irgendwie auch für neue Termine oder neue Besprechungen?

Icon «Formular auswählen» in Schnellzugriffsleiste hinzufügen

© Quelle: PCtipp.ch

Lösung: Blenden Sie in Outlook 2010 erst die Entwicklertools ein. Klicken Sie hierzu mit rechts auf eine beliebige Registerkarte, gehen zu Menüband anpassen und setzen im rechten Fensterteil einen Haken bei «Enwicklertools».

Zum Erstellen einer Termin-Vorlage gehen Sie zum Kalender und klicken auf Neu. Wechseln Sie zum Reiter Entwicklertools und gehen darin zu Dieses Formular entwerfen. Fügen Sie dort Ihre Signatur ein und gehen via Veröffentlichen zu Formular veröffentlichen unter. Dort wählen Sie z.B. die «Bibliothek für persönliche Formulare». Tippen Sie etwas Passendes für «Angezeigter Name» ein (z.B. «TerminMitSignatur») und klicken auf Veröffentlichen.

Icon «Formular auswählen» in Schnellzugriffsleiste hinzufügen

 © Quelle: PCtipp.ch

Form aufrufen: Erstellen Sie in der Symbolleiste für Schnellzugriffe (im Outlook-2010-Hauptfenster) eine Verknüpfung zu «Formular auswählen». Klappen Sie hierzu am rechten Rand der Schnellzugriffsleiste das kleine Menü auf und gehen zu Weitere Befehle. Bei «Befehle auswählen» greifen Sie zu Alle Befehle und scrollen bis zu Formular auswählen herunter. Klicken Sie jenes an und verfrachten Sie es per Hinzufügen in die rechte Spalte.

Von nun an klicken Sie bei Bedarf aufs neue Icon, wählen die Bibliothek, in der Sie das Formular abgelegt haben (z.B. Bibliothek für persönliche Formulare) und öffnen die Vorlage «TerminMitSignatur» per Doppelklick. (PCtipp-Forum)

Kommentare

Office Kummerkasten
Anzeige
Anzeige

Neueste Beiträge

Neues Honor-Logo
News
Honor: Neues Logo und der Wandel zum KI-Ökosystem-Anbieter
Der Technologiekonzern Honor hat sein neues Markenlogo vorgestellt. Es soll für die Ambiotionen stehen, mit denen sich der Smartphonehersteller zum Anbeiter eines offen KI-Geräte-Ökosystems transformieren will.
3 Minuten
Boden_Boris_0614_frei_500x500.jpg
Boris Boden
4. Aug 2026
Mehr erfahren
Fliegende Mobilfunkzellen
News
Telekom testet fliegende Mobilfunkzellen im Wechselbetrieb
Die Deutsche Telekom hat erstmals zwei fliegende Mobilfunkantennen so eingesetzt, dass sie sich bei der Netzversorgung nahtlos abwechseln. Eine zusätzliche Satellitenverbindung bindet die Flugzeuge direkt an das Mobilfunkkernnetz an.
3 Minuten
Bernhard_Roland_frei_angesetzt_500x500_sw.jpg
Roland Bernhard
5. Aug 2026
Mehr erfahren
News
Lesertest
Aufruf Lesertest Samsung SSD 990
Würden Sie gerne einmal ein Produkt testen und bewerten? Dann haben wir genau das Richtige für Sie: In Kooperation mit Samsung sucht der PCtipp fünf pfiffige Anwenderinnen bzw. Anwender, die das schnelle interne Samsung-SSD MZ-V9V2T0BW mit satten 2 TB Speicher testen.
2 Minuten
NMGZ-Portraits-Sascha-sw.png
Sascha Zäch
6. Aug 2026
Mehr erfahren

Das könnte Sie auch interessieren

Praxis
Cheat-Sheet
Kleiner Excel-Spick von Microsoft – übersetzt von PCtipp
Microsoft hat auf einer Seite 50 nützliche Excel-Tastenkürzel bereitgestellt. Wir haben sie übersetzt und ans Schweizer Tastaturlayout angepasst.
2 Minuten
gaby-salvisberg.jpg
Gaby Salvisberg
15. Jul 2026
Praxis
Windows-Tipps
Optimale Einstellung für Windows 11
Im digitalen Zeitalter ist ein massgeschneidertes Betriebssystem Gold wert. Doch viele nützliche Optionen sind tief in den Einstellungen von Windows 11 versteckt. Die folgende Wegleitung hilft, noch mehr aus Ihrem Computer herauszuholen.
8 Minuten
NMGZ-Portraits-Website.png
Pascal Scherrer
12. Jul 2026
Praxis
Outlook-Tipps
Das neue Outlook
Microsoft hat seine beliebte E-Mail- und Organisations-Software Outlook komplett überarbeitet. Wir zeigen Ihnen Schritt für Schritt, wie Sie die neue Version einrichten, bedienen und optimal auf Ihre Bedürfnisse anpassen.
9 Minuten
Platzhalter-Person.webp
Beat Rüdt
10. Apr 2024
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige

Kommentare