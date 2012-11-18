Outlook 2010: Signatur bei neuem Termin

Lösung: Blenden Sie in Outlook 2010 erst die Entwicklertools ein. Klicken Sie hierzu mit rechts auf eine beliebige Registerkarte, gehen zu Menüband anpassen und setzen im rechten Fensterteil einen Haken bei «Enwicklertools».

Zum Erstellen einer Termin-Vorlage gehen Sie zum Kalender und klicken auf Neu. Wechseln Sie zum Reiter Entwicklertools und gehen darin zu Dieses Formular entwerfen. Fügen Sie dort Ihre Signatur ein und gehen via Veröffentlichen zu Formular veröffentlichen unter. Dort wählen Sie z.B. die «Bibliothek für persönliche Formulare». Tippen Sie etwas Passendes für «Angezeigter Name» ein (z.B. «TerminMitSignatur») und klicken auf Veröffentlichen.