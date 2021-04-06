Outlook 2019: Neue Mails werden nicht automatisch abgeholt

Normalerweise sollte Outlook beim Starten die neuen Mails abholen und dies dann regelmässig weiterhin tun, solange es läuft. Das klappt nicht immer. Voraussetzung ist natürlich, dass Ihr Internetzugang läuft und dass Ihr Mailkonto korrekt in Outlook eingetragen ist. Wir gehen hier davon aus, dass die Mails mit F9 bzw. Shift+F9 (Umschalt+F9) durchaus eintrudeln; aber eben nicht beim Start von Outlook oder fortlaufend während der Arbeit.

Lösung: Prüfen Sie zuerst im Tab Senden/Empfangen unter Senden-Empfangen-Gruppen, ob etwa die Option Automatisches Senden/Empfangen deaktivieren angehakt ist. Wenn ja, deaktivieren Sie diese Option. Prüfen Sie auch, ob unten in der Statusleiste etwas von «Offlinemodus» steht. In diesem Fall könnten Sie diesen im Reiter Senden/Empfangen per Klick auf Offline arbeiten wieder deaktivieren (es dauert evtl. zwei, drei Sekunden, bis Outlook den Status ändert).