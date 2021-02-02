Outlook 365/2019: gesendete E-Mail erneut bearbeiten und senden

Nutzerinnen und Nutzer von Mozilla Thunderbird kennen die Funktion schon lange, springt sie einem doch an erwarteter Stelle ins Auge: Nach dem Rechtsklick auf eine gesendete Mail lautet einer der Befehle im Kontextmenü Als neu bearbeiten. Damit öffnet sich die Mail im Maileditor, kann bearbeitet, mit anderem Empfänger versehen und als neue Mail verschickt werden. Aber wo hat Microsoft diese Möglichkeit in Outlook versteckt?

Lösung: Ganz so luxuriös wie in Thunderbird klappt das in Outlook zwar nicht, aber es ist dennoch möglich. Doppelklicken Sie die gesendete Nachricht, damit sie sich in einem separaten Fenster öffnet. Im Menüband im Bereich Verschieben gibts unter Aktionen den Punkt Diese Nachricht erneut senden.