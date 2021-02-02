Anzeige
Anzeige
Anzeige
gaby-salvisberg.jpg
Gaby Salvisberg
2. Feb 2021
Lesedauer 3 Min.

Gesendete Mail als Vorlage nutzen

Outlook 365/2019: gesendete E-Mail erneut bearbeiten und senden

Während das Mailprogramm Thunderbird eine offensichtliche Möglichkeit hat, eine gesendete Mail erneut zu versenden, ist diese Funktion in Outlook etwas versteckt.
© (Quelle: PCtipp.ch)

Nutzerinnen und Nutzer von Mozilla Thunderbird kennen die Funktion schon lange, springt sie einem doch an erwarteter Stelle ins Auge: Nach dem Rechtsklick auf eine gesendete Mail lautet einer der Befehle im Kontextmenü Als neu bearbeiten. Damit öffnet sich die Mail im Maileditor, kann bearbeitet, mit anderem Empfänger versehen und als neue Mail verschickt werden. Aber wo hat Microsoft diese Möglichkeit in Outlook versteckt?

Lösung: Ganz so luxuriös wie in Thunderbird klappt das in Outlook zwar nicht, aber es ist dennoch möglich. Doppelklicken Sie die gesendete Nachricht, damit sie sich in einem separaten Fenster öffnet. Im Menüband im Bereich Verschieben gibts unter Aktionen den Punkt Diese Nachricht erneut senden.

Warum Microsoft den Befehl «Diese Nachricht erneut senden» im Bereich «Verschieben» untergebracht hat, weiss vermutlich niemand

 © Quelle: PCtipp.ch

Anders, als man vermuten mag, schickt Outlook die Nachricht nicht einfach direkt nochmals an den Empfänger, sondern öffnet die Mail inkl. Empfängern, Betreff und Text im Verfassen-Modus. Hier passen Sie nun allenfalls die Empfänger, den Betreff, den Text sowie allfällige Anhänge an und klicken auf Senden.

Zusatztipp: Brauchen Sie diese Funktion etwas häufiger? Dann lässt sich der Befehl Diese Nachricht erneut senden in die Outlook-Schnellzugriffsleiste packen. Das geht so: Doppelklicken Sie eine beliebige gesendete Mail in Ihrem Ordner Gesendete Elemente. Oben links finden Sie die Schnellzugriffsleiste mit ein paar wenigen Symbolen. An deren rechtem Rand klappen Sie das unscheinbare Menü auf und gehen zu Weitere Befehle.

Hier gehts zu den Einstellungen der Schnellzugriffsleiste

 © Quelle: PCtipp.ch

Im neuen Fenster klappen Sie oben bei «Befehle auswählen» das Menü auf und schalten auf Alle Befehle um. In der langen alphabetischen Liste von möglichen Befehlen finden Sie in der linken Spalte auch Diese Nachricht erneut senden. Klicken Sie drauf und verwenden Sie in der Mitte die Hinzufügen-Schaltfläche. Der Befehl wandert in die rechte Spalte. Klicken Sie auf OK.

So fügen Sie den Befehl in die Schnellzugriffsleiste ein

 © Quelle: PCtipp.ch

Ab sofort erscheint nach dem Doppelklick auf eine gesendete Mail ein neues Symbol für Diese Nachricht erneut senden in der Leiste für den Schnellzugriff. So müssen Sie den Befehl beim nächsten Mal nicht wieder suchen.

Mit dem Icon in der Schnellzugriffsleiste geht das Bearbeiten und als neu Senden etwas bequemer

 © Quelle: PCtipp.ch

Kommentare

Outlook E-Mail Microsoft Office Office Internet & Sicherheit
Anzeige
Anzeige

Neueste Beiträge

Zu sehen ist auf dem Bild das neuste Nothing-Handy phone 4a pro
Tests
Mittelklasse deluxe
Smartphone Nothing Phone (4a) pro im PCtipp-Test
Das Nothing-Smartphone 4a pro ist nicht nur ein günstiges Mittelklasse-Handy. Auch leistungsseitig und punkto Bedienung setzt es Massstäbe. Der PCtipp-Test zeigt alle Vorzüge.
3 Minuten
NMGZ-Portraits-Daniel-sw.png
Daniel Bader
1. Apr 2026
Mehr erfahren
News
IBM und ETH Zürich entwickeln Algorithmen für KI und Quantencomputing
IBM und ETH Zürich treiben die Entwicklung neuer Algorithmen voran, die KI, klassische Datenverarbeitung und Quantencomputing verbinden. In den nächsten zehn Jahren will man damit gemeinsam komplexe Probleme in Wirtschaft und Wissenschaft effizienter lösen.
2 Minuten
NMGZ-Portraits-Buehlmann-sw.png
Christian Bühlmann
6. Apr 2026
Mehr erfahren
News
Apple wird 50 und feiert weltweit mit Stars
Apple wurde vor 50 Jahren gegründet. Die Kultmarke feierte das im März mit einer Reihe von Events in Nordamerika, Europa und Asien. Das sind die Highlights in Bildern:
1 Minute
Boden_Boris_0614_frei_500x500.jpg
Boris Boden
6. Apr 2026
Mehr erfahren

Das könnte Sie auch interessieren

Praxis
Windows-Pflege
CCleaner: ja oder nein?
Die Wartungs-Software CCleaner hält sich seit Jahren und ist bei vielen Anwendern beliebt. Doch braucht es dieses Tool heute noch? Und wenn ja, welche Version empfiehlt sich – die Free-Variante oder die kostenpflichtige Pro-Fassung?
6 Minuten
luca-diggelmann.jpg
Luca Diggelmann
25. Mär 2026
Praxis
Mail-Tipps
14 Tricks für Gmail
Googles Mail-Software Gmail kann viel mehr, als nur E-Mails anzuzeigen. Mit den richtigen Einstellungen wird Ihr Posteingang schneller, aufgeräumter – und verzeiht sogar peinliche Sende-Fehler. Unsere 14 Tricks machen Gmail auf dem PC noch effizienter.
8 Minuten
NMGZ-Portraits-Website.png
Pascal Scherrer
24. Mär 2026
Praxis
Fünf tolle Tricks für Firefox
Fünf clevere Tricks für deutlich mehr Spass mit Firefox.
1 Minute
luca-diggelmann.jpg
Luca Diggelmann
30. Mär 2026
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige

Kommentare