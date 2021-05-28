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Claudia Maag
28. Mai 2021
Lesedauer 2 Min.

Tipps & Tricks

Outlook 365/2019: Touchmodus aktivieren und verwenden – so gehts

Wenn Sie ein Notebook mit Touchdisplay besitzen und gerne per Fingereingabe arbeiten, kann der etwas grössere Abstand im Menüband angenehm sein.
© (Quelle: Screenshot/PCtipp.ch)

Sie haben ein Notebook mit Touchdiplay. Doch wenn Sie per Hand z.B. innerhalb

Suchen Sie nach diesen Icons

 © Quelle: Screenshot/PCtipp.ch

von Outlook navigieren, ist die Ordnerstruktur für Ihre Finger ein wenig zu nah beieinander? In Ihrer Symbolleiste für den Schnellzugriff sind auch ein Maus- und Touchmodus zu finden. Dadurch können Sie den Abstand im Standardmenüband etwas vergrössern.

Touch-/Mausmodus aktivieren

Wählen Sie Touch-/Mausmodus aus

 © Quelle: Screenshot/PCtipp.ch

1. Sollten Sie oben links in der Schnellzugriffsleiste kein Symbol mit einer Hand – bzw. einem drückenden Finger – sehen, muss diese Funktion erst aktiviert werden.

2. Klicken Sie oben links auf das Drop-Down-Icon.

3. Nun wählen Sie Touch-/Mausmodus.

Touchmodus auswählen für grössere Abstände

  1. Nun fahren Sie mit der Maus auf das Händchen-Symbol (Fingereingabe). Standardmässig ist Maus ausgewählt.
  2. Klicken Sie hier nun auf Fingereingabe.

Wählen Sie Fingereingabe

 © Quelle: Screenshot/PCtipp.ch

Zugegeben, die Abstände unterscheiden sich nicht phänomenal. Aber doch immerhin ein wenig. Der Redaktorin fiel es im Touchmodus leichter, auf einem Touchdisplay-Convertible zwischen den Ordnern zu navigieren.

Der Abstand-Unterschied ist nicht gerade bombastisch, aber sichtbar. Links: Mauseingabe, rechts: Fingereingabe

 © Quelle: Screenshots/PCtipp.ch

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