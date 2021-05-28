Tipps & Tricks
Outlook 365/2019: Touchmodus aktivieren und verwenden – so gehts
Sie haben ein Notebook mit Touchdiplay. Doch wenn Sie per Hand z.B. innerhalb
von Outlook navigieren, ist die Ordnerstruktur für Ihre Finger ein wenig zu nah beieinander? In Ihrer Symbolleiste für den Schnellzugriff sind auch ein Maus- und Touchmodus zu finden. Dadurch können Sie den Abstand im Standardmenüband etwas vergrössern.
Touch-/Mausmodus aktivieren
1. Sollten Sie oben links in der Schnellzugriffsleiste kein Symbol mit einer Hand – bzw. einem drückenden Finger – sehen, muss diese Funktion erst aktiviert werden.
2. Klicken Sie oben links auf das Drop-Down-Icon.
3. Nun wählen Sie Touch-/Mausmodus.
Touchmodus auswählen für grössere Abstände
- Nun fahren Sie mit der Maus auf das Händchen-Symbol (Fingereingabe). Standardmässig ist Maus ausgewählt.
- Klicken Sie hier nun auf Fingereingabe.
Zugegeben, die Abstände unterscheiden sich nicht phänomenal. Aber doch immerhin ein wenig. Der Redaktorin fiel es im Touchmodus leichter, auf einem Touchdisplay-Convertible zwischen den Ordnern zu navigieren.
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