Outlook 365/2019: Touchmodus aktivieren und verwenden – so gehts

1. Sollten Sie oben links in der Schnellzugriffsleiste kein Symbol mit einer Hand – bzw. einem drückenden Finger – sehen, muss diese Funktion erst aktiviert werden.

2. Klicken Sie oben links auf das Drop-Down-Icon.

3. Nun wählen Sie Touch-/Mausmodus.

Touchmodus auswählen für grössere Abstände